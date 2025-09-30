Diese neue, erschwingliche Dual-Basket-Heißluftfritteuse könnte deinen Ofen endgültig ersetzen

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Caso Design hat die AirFry DuoChef auf den Markt gebracht – eine Dual-Basket-Heißluftfritteuse, die sich auch in einen kompakten Mehrfach-Regalofen verwandeln lässt. Sie wurde entwickelt, um Platz und Energie zu sparen, und bietet dir intuitive Touch-Bedienelemente, ein elegantes Finish und eine robuste Bauqualität. Ideal für größere Familien oder alle, die ein Gerät suchen, das einfach alles kann. Sie ist jetzt für 199,99 Euro im Online-Shop von Caso Design erhältlich.

Heutzutage liebt fast jede*r ein Gerät, das einfach alles kann. Ob High-Tech wie der Thermomix TM7 oder eine praktische 4-in-1 Mikrowelle – multifunktionale Geräte sind extrem beliebt geworden, besonders weil die Lebenshaltungskosten weiter steigen.

Auch Caso Design springt jetzt auf diesen Trend auf und bringt seine erste Dual-Basket-Heißluftfritteuse auf den Markt, die sich mühelos in einen vielseitigen Mehrfach-Regalofen verwandeln lässt. Dual-Basket-Heißluftfritteusen sind zwar nicht neu, aber die AirFry DuoChef von Caso Design fällt auf, weil sie sich auch in einen kompakten Mehrfach-Regalofen für größere Mahlzeiten verwandeln lässt – perfekt für größere Haushalte oder Familienessen.

Die AirFry DuoChef ist jetzt im Online-Shop von Caso Design für 199,99 Euro erhältlich.

(Image credit: Caso)

Wie erwähnt, bietet die Heißluftfritteuse eine doppelte Funktionalität: Du kannst entweder zwei separate Körbe nutzen oder auf die vollständige Ofeneinstellung umschalten. Damit ersetzt sie praktisch sowohl eine klassische Korb-Fritteuse als auch eine größere Heißluftfritteuse im Ofenstil – und spart so Energie und wertvollen Platz auf der Arbeitsplatte.

Caso Design betont außerdem, dass die AirFry DuoChef über intuitive Touch-Bedienelemente, ein elegantes Finish und eine robuste Bauqualität verfügt. Besonders die solide Verarbeitung hat mich beeindruckt – das habe ich schon gemerkt, als ich kürzlich die Caso Design MCG 25 Ceramic Chef Microwave getestet habe, die in meiner Bewertung vier Sterne bekommen hat. Deshalb bin ich gespannt, ob die AirFry DuoChef dasselbe Niveau erreicht.