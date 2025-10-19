Ninjas verbesserte Crispi Pro Heißluftfritteuse ist da – und ich mag sie sogar noch mehr als das Original

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Ninja hat die Crispi Pro auf den Markt gebracht – eine verbesserte Version der ursprünglichen Crispi Heißluftfritteuse. Derzeit nur in den USA erhältlich, gibt es die Ninja Crispi Pro jetzt in drei verschiedenen Behältergrößen, damit du noch mehr Essen unterwegs zubereiten kannst.

Wenn du die etwas ungewöhnlich aussehende Ninja Crispi liebst, hast du Glück. Die Marke hat gerade eine verbesserte Version vorgestellt. Die neue Ninja Crispi Pro gibt es jetzt in mehr Behältergrößen und mit zusätzlichen Funktionen. Hier ist alles, was du wissen musst.

Als Ninja seine Crispi Heißluftfritteuse 2024 auf den Markt brachte, wurden mehr als nur ein paar Augenbrauen hochgezogen. Anstatt einen Korb oder eine Hauptkammer zu verwenden, setzt die Ninja Crispi auf ein Pod-System. Der PowerPod wird an einem Glasbehälter befestigt, um das Essen zu garen.

Sobald dein Essen gekocht oder aufgewärmt ist, kannst du den PowerPod einfach entfernen und den Behälter mitnehmen. Für alle Details lohnt sich ein Blick in unsere vollständige Ninja Crispi Bewertung . Abgesehen vom Aussehen ist die Ninja Crispi eine der ersten Heißluftfritteusen, die Glas in ihrer Konstruktion nutzt, sodass du dein Essen tatsächlich sehen kannst, während es kocht.

Auch wenn das Konzept ungewöhnlich klingt und aussieht, war die Ninja Crispi ein großer Erfolg. Jetzt hat Ninja eine neue, verbesserte Version angekündigt. Die Ninja Crispi Pro ähnelt dem Original in Design, Materialien und Wärmeverteilung und ist jetzt in mehr Größen und mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.

(Image credit: Future)

Die Ninja Crispi Pro verwendet weiterhin den einzelnen Heiz-PowerPod und ist jetzt in den Größen 2,5 QT, 4 QT und 6 QT XL erhältlich. Zuvor gab es die Ninja Crispi nur in der Größe 4 QT. Jetzt hast du mehr Optionen, egal ob du kleinere Mahlzeiten zubereiten oder größere Mengen kochen möchtest.

Eine weitere Verbesserung ist, dass die Ninja Crispi Pro jetzt sechs Funktionen bietet. Neben Luftfrittieren, Backen, Max Crisp und Re-Crisp, die das Original schon hatte, kannst du mit der Crispi Pro jetzt auch Braten und Dehydrieren.

Trotz ihres ungewöhnlichen Aussehens ist die Ninja Crispi Pro kein Gimmick. Sie kann alles, was eine normal aussehende Heißluftfritteuse kann – und sogar noch mehr. Du kannst das Gerät problemlos mit zur Arbeit, auf Reisen oder an andere Orte nehmen.