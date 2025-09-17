Vergesse alles was du über Robotermäher weißt – dieser bewegt sich auf eine völlig andere Weise

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Der Lymow One ist ein neuer Robotermäher, der Räder durch ein Kettenantriebssystem ersetzt, sodass er 45°-Steigungen bewältigen und 5 cm hohe Hindernisse mühelos überwinden kann. Er verfügt über zwei 6.000 U/min Klingen, eine Schnittbreite von 405 mm und eine einstellbare Höhe von 30–100 mm. Jetzt für 2.106 € vorbestellbar, wird er ab dem 25. Oktober EU versendet.

Es ist kein Geheimnis, dass die meisten der besten Robotermäher auf ziemlich die gleiche Weise funktionieren. Einige können zusätzliche Funktionen wie Hindernisvermeidung oder grenzfreies Mähen haben, aber wenn es um die Bewegung geht, rollen sie alle auf Rädern. Nun ja… nicht dieser.

Lymow hat gerade seinen brandneuen Lymow One zur Vorbestellung gelistet und er bewegt sich auf eine völlig andere Weise. Anstelle von Rädern verwendet er ein Kettenantriebssystem, das ihn eher wie einen Mini-Bagger als einen Robotermäher aussehen lässt.

Das skurrile Design ist nicht nur zur Schau – es hilft dem Lymow One, Steigungen von bis zu 45° (100%) zu bewältigen und sogar Hindernisse von bis zu 5 cm Höhe zu überwinden, was im Vergleich zu den meisten Modellen da draußen ein großer Fortschritt ist.

(Image credit: Lymow)

Was die Spezifikationen betrifft, ist er mit zwei Klingen ausgestattet, die mit 6.000 U/min rotieren, einer Schnittbreite von 405 mm und einer einstellbaren Schnitthöhe von 30–100 mm. Er kann auch bis zu 7.000 m² pro Stunde abdecken, hat eine austauschbare Batterie und verwendet sowohl RTK als auch VSLAM für präzise Navigation und Hinderniserkennung.

Vorbestellungen sind jetzt für 2.106 € möglich, was erheblich weniger ist als der ursprünglich aufgelistete UVP. Der Versand in die EU beginnt am 25. Oktober, wobei Steuern und Versandkosten beim Checkout berechnet werden.