Stihls neuer kabelloser Gehölzschneider ist das Gartengerät, an das ich ständig denken muss

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Stihl hat seinen neuen Akku-Gehölzschneider GTA 30 vorgestellt – ein leichtes, akkubetriebenes Gerät, das sich ideal für Baum- und Gehölzpflege und kleine DIY-Projekte eignet. Der Preis liegt bei 296 Euro und im Lieferumfang sind zwei AS-Akkus, ein Ladegerät, Öl sowie ein Transportkoffer enthalten.

Nachdem ich kürzlich umgezogen bin und nun einen größeren Garten habe als je zuvor, habe ich erkannt, dass alles, was die Gartenpflege erleichtert, sofort auf meinem Radar ist. Ob es einer der besten kabellosen Rasenmäher oder ein intelligenter Außenstecker ist, ich bin für Werkzeuge, die Zeit und Mühe sparen. Jetzt habe ich ein neues, das ich meiner Wunschliste hinzufügen kann.

Stihl hat gerade den GTA 30 Gehölzschneider herausgebracht, ein kompaktes, batteriebetriebenes Werkzeug, das für das Schneiden von Ästen, das Zerkleinern von Gartenabfällen und das Bewältigen kleinerer DIY-Arbeiten entwickelt wurde. Es ist auch Teil von Stihls AS-System mit austauschbaren, batteriebetriebenen Geräten, was es noch praktischer macht.

Bevor wir ins Detail gehen, der Stihl GTA 30 kostet 296 Euro und ist im Stihl-Onlineshop und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Das Set enthält zwei AS-Akkus, eine 50ml Flasche Stihl Multioil Bio und ein AL 5-2 Schnellladegerät, das beide Akkus in nur 50 Minuten auflädt.

(Image credit: Stihl)

Mit einem Gewicht von nur 1,9 kg (einschließlich beider AS-Akkus) ist der GTA 30 leicht und einfach zu handhaben, aber dennoch leistungsstark genug, um Äste mit einem Durchmesser von bis zu 15 cm zu schneiden. Er bietet eine hohe Schneidleistung bei geringer Vibration, und sein gummierter, rutschfester Griff macht ihn auch bei längerer Nutzung komfortabel.

Ein besonderes Highlight ist Stihls neues federunterstütztes Kettenspannsystem, das die optimale Kettenspannung automatisch hält und sich mit nur einer Hand verstellen lässt.

Im Vergleich zum GTA 26 bietet der GTA 30 mehr Leistung und Ausdauer. Nutzer*innen können bis zu 180 Schnitte in 5 cm starken Ästen durchführen, und die längere 15 cm-Schiene (statt 10 cm beim GTA 26) erleichtert auch größere Aufgaben deutlich. Damit ist der Akku-Gehölzschneider vielseitig genug für Profis und Hobbygärtner.