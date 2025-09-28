Achtung Mammotion – Roborock bringt seine ersten Mähroboter an den Start

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Roborock hat seine erste Kollektion von Roboterrasenmähern angekündigt, die drei Modelle umfasst. Die Markteinführung der Robotermäher wird für 2026 erwartet. Sie sind auf unterschiedliche Gartengrößen, Budgets und Anforderungen zugeschnitten.

Achtung Mammotion – Roborock tauscht den Saugroboter gegen einen Mähroboter und erweitert damit sein Portfolio in den Bereich Outdoor-Robotik. Die ersten Mähroboter der Marke sind jeweils für unterschiedliche Gartengrößen und Anforderungen konzipiert, sodass für jeden etwas dabei ist – hier erfährst du, was du wissen musst.

Roborock hatte auf der IFA 2025 eine ganze Flotte an Saugrobotern und Dampfreinigern vorgestellt. Viele waren jedoch überrascht, als die Marke ankündigte, erstmals in den Markt der Mähroboter einzusteigen.

Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Hersteller von Saugrobotern auch Mähroboter anbieten – ein Beispiel sind Eufy oder iRobot –, da sich einige Mechaniken ähneln, aber die neue Serie von Roborock ist wirklich beeindruckend, vor allem, weil es der erste Ausflug der Marke in den Bereich Outdoor-Pflege ist.

Die neue Mähroboter-Serie von Roborock trägt die Namen RockMow und RockNeo. Es gibt zwei RockMow-Modelle – Z1 und S1 – sowie einen RockNeo Q1, die alle für unterschiedliche Rasenarten ausgelegt sind. So kannst du zwischen Geräten für kleine, mittlere und große Gärten wählen.

(Image credit: Roborock)

Beginnen wir mit dem RockMow Z1, dieser Roboterrasenmäher ist für jede Art von Rasen geeignet, aber wahrscheinlich am besten für Gärten mit schwierigen Hängen oder ungewöhnlichen Layouts. Mit seinem Allradantrieb und dem Active Steering-System kann der RockMow Z1 Hänge von bis zu 80 % und Hindernisse von bis zu 6 cm überwinden.

Trotz seiner klobigen Größe kann der RockMow Z1 in schmale Durchgänge und schwierige Bereiche passen und kann bis auf 3 cm an Wände und Kanten heranmähen. Er nutzt RTK- und VSLAM-Technologien zur Kartierung deines Rasens und verfügt über eine hervorragende Hinderniserkennung, die Möbel und Tiere erkennt.

Der RockMow Z1 verspricht auch eine beeindruckende Akkulaufzeit, da er in nur 24 Stunden bis zu 5.000 m² abdecken kann. Wenn du also einen großen Garten hast, ist dieses Modell das richtige für dich.

Für mittlere Gärten ist der RockMow S1 für diese Art von Rasen konzipiert und kann in 12 Stunden bis zu 1000 m² abdecken. Ähnlich wie der Z1 verfügt der RockMow S1 über präzise Navigation, Erkennung und Kante-zu-Kante-Mähen.

(Image credit: Roborock)

Schließlich ist der RockNeo Q1 für Anfänger*innen und kleinere Rasenflächen konzipiert. Er ist kompakter als die anderen Modelle und verfügt über einen Wildtierfreundlichen Modus, der das Mähen in der Nacht verhindert, damit keine Haustiere oder Tiere, die deinen Garten besuchen, verletzt werden. Er kann auch Hänge bis zu 45 % und vertikale Hindernisse bis zu 4 cm bewältigen.

Alle Roborock-Rasenmäher werden mit der App verbunden, um einfache Steuerung und Anpassung zu ermöglichen. Die Preise werden noch geheim gehalten, aber die neue RockMow- und RockNeo-Serie soll Anfang 2026 auf den Markt kommen.