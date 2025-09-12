Es gibt eine neue Tapo Smart Wi-Fi Outdoor-Steckdose – und sie ist Matter-kompatibel

KURZE ZUSAMMENFASSUNG TP-Link hat auf der IFA seine neue Tapo P410M Smart Wi-Fi Outdoor-Steckdose vorgestellt, die Matter-kompatibel ist und somit eine einfache Integration in verschiedene Systeme ermöglicht. Preise und Verfügbarkeitsdetails wurden noch nicht bestätigt, aber wenn sie dem Modell P400M folgt, sollte sie erschwinglich bleiben.

TP-Link hat gerade angekündigt, dass die Outdoor-Steckdosede, der P410M Smart Wi-Fi Outdoor Plug die neueste Ergänzung der Tapo-Serie ist. Vorgestellt wurde das Produkt letzte Woche auf der IFA, zusammen mit der neuen Dual-Lens-Sicherheitskamera Tapo C675D Kit.

Die Steckdose P410M ist Matter-kompatibel, was bedeutet, dass sie sich problemlos in eine Vielzahl anderer Smart-Home-Geräte und Ökosysteme integrieren lässt – ein Muss, da Matter sich schnell zum Standard entwickelt.

Preis und Verfügbarkeit stehen noch nicht fest. Folgt das Modell P410M dem Beispiel seines Vorgängers, dem Tapo P400M, hoffen wir, dass es ebenso erschwinglich bleibt. Allerdings deuten sowohl die bisherige Produktgeschichte als auch die Launch-Bilder stark darauf hin, dass das neue Modell zunächst nur in den USA verfügbar sein könnte.

(Image credit: TP-Link)

Über die Tapo App können Nutzer*innen Geräte ein- und ausschalten, Zeitpläne festlegen, Solar-Einsparprognosen abrufen und den Energieverbrauch überwachen. Außerdem gibt es einen Away Mode, der Geräte in Intervallen ein- und ausschaltet, sodass es aussieht, als wäre jemand zu Hause. Dank Matter-Kompatibilität lässt sich der Smart Plug außerdem per Sprachbefehl über Alexa, Google Assistant oder Siri steuern.

Auf der Hardware-Seite bietet der P410M Zero-Crossing Detection für zusätzliche Sicherheit, Überlastschutz und eine IP54-Zertifizierung, wodurch das Gerät staub- und spritzwassergeschützt für den Außeneinsatz ist.