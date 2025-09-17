Mach Platz, Shark – Philips' neuer elektrischer Mopp hat tolle Vorteile

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Philips hat seinen neuen OneUp-Elektromopp in Großbritannien auf den Markt gebracht, erhältlich in den Modellen 3000 (129,99€) und 5000 (150,99€). Beide Modelle verfügen über wiederverwendbare Pads, ein 360-Grad-Gelenk, schneller trocknende Böden und deutlich längere Laufzeiten als der VacMop von Shark.

Philips hat endlich seinen neuen OneUp-Elektromopp vorgestellt – nach monatelangem Warten könnte es sich tatsächlich gelohnt haben. Mit der patentierten Technologie von Philips verspricht er makellose Böden, indem er schmutziges Wasser aufsaugt und bei jedem Zug frisches Wasser abgibt.

Es gibt zwei Modelle zur Auswahl – die 3000er Serie läuft bis zu 50 Minuten, während die 5000er Serie das auf 70 Minuten ausdehnt. Beide übertreffen den kürzlich eingeführten Shark VacMop deutlich, der nur etwa 13 Minuten pro Ladung schafft.

Ein großer Vorteil für Philips ist hier die Nachhaltigkeit. Während der VacMop von Shark in unserer Bewertung Punkte für seine Einweg-Bodenpads verlor, verwendet der OneUp-Mopp wiederverwendbare, maschinenwaschbare Pads – so kannst du jedes Pad mehrfach verwenden.

(Image credit: Philips)

In Bezug auf das Design verfügen beide OneUp-Mopps über ein 360-Grad-Gelenk für müheloses Manövrieren, selbst in Ecken und schwer zugänglichen Stellen. Sie nehmen auch überschüssiges Wasser auf, wodurch Böden bis zu 50 % schneller trocknen als mit der altmodischen Mopp-und-Eimer-Methode.

Preislich liegt die OneUp 5000 Serie bei 150,99€, während die 3000 Serie etwas günstiger für 129,99€ erhältlich ist.

Wenn du mich fragst – schneller, nachhaltiger und langlebiger als Shark – ich weiß, welchen ich wählen würde.