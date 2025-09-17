Die Schlafmaschine von Hatch hilft deinem Baby besser zu schlafen – aber sie ist so niedlich, dass ich sie für mich haben möchte!

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Hatch hat gerade Hatch Baby auf den Markt gebracht, seine neue Schlafmaschine, die entwickelt wurde, um deinem Kind zu helfen, besser zu schlafen. Derzeit nur in den USA erhältlich, ist Hatch Baby eine Soundmaschine, ein Aufwachlicht und ein Schlafservice in einem.

Die Schlafgerätemarke Hatch hat gerade ihre neueste Schlafmaschine angekündigt und sie ist einfach niedlich. Entwickelt, um deinem Kind zu helfen, besser zu schlafen, wurde Hatch Baby mit neuer Hardware aufgerüstet, die ein Aufwachlicht, eine Soundmaschine und einen Schlafcoach in einem kombiniert.

Aufbauend auf den Funktionen des Rest-Geräts – das in unserem besten Aufwachlicht-Guide als beste Option für Kinder aufgeführt ist – ist Hatch Baby ein neues Schlafgerät, das sich für Kinder und Babys gedacht ist und Eltern Klänge, Lichter und Schlafberatung bietet.

Im Vergleich zum Rest-Gerät, das eine längliche Form hat, sieht Hatch Baby eher wie eine traditionelle Lampe aus, aber mit einem großen Knopf oben, der Audio, Helligkeit und Zeit steuert. Die Basis des Geräts fungiert als Display, während der Rest der Hatch Baby Maschine in verschiedenen Farben leuchtet, einschließlich der Einstellungen ‚Schlafenszeit‘ und ‚Aufstehzeit‘.

Was Hatch Baby von anderen Hatch-Geräten unterscheidet, ist, dass es mit einem Schlafabonnementdienst kommt. Die aufgerüstete Hardware und App bieten personalisierte Unterstützung für Eltern und Familien, um den Schlaf deines Kindes besser zu verstehen. Es gibt sogar Echtzeit-Unterstützung mit Schlafberatern*innen sowie eine vollständige Bibliothek von Schlafanleitungen und Ressourcen.

In der Hatch-App können Benutzer*innen aus personalisierten Schlafplänen wählen, die sich an das Alter und die Schlafphase deines Kindes anpassen. Die App ermöglicht es dir auch, Routinen, Lichter und Klänge über dein Smartphone zu verwalten.

Meet Hatch Baby - YouTube Watch On

Ähnlich wie das ursprüngliche Rest-Gerät kommt Hatch Baby mit beruhigenden Lichtern und Klängen, einschließlich Liedern, rosa Rauschen und wissenschaftlich fundierten Klängen, die nachweislich Babys beim Schlafen helfen, wie Herzschläge.

Als Fan von Aufwachlichtern bin ich überrascht, dass nicht mehr Marken Modelle für Babys und Kinder entwickelt haben. Obwohl ich noch kein Kind habe, hat Hatch Baby ein so niedliches Design, dass ich es irgendwie für mein Schlafzimmer haben möchte.