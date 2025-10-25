Eight Sleep fügt endlich den 'Ausfallmodus' hinzu, nachdem es Probleme mit dem AWS-Smart-Bett gab

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Eight Sleep führt den 'Ausfallmodus' ein, nachdem der Amazon Web Services-Ausfall Anfang dieser Woche seine Pod-Bezüge betroffen hatte. Eight Sleep Pod-Nutzer*innen berichteten, dass ihr Smart-Bett überhitzt oder in seltsamen Positionen feststeckte.

Ist deine Eight Sleep Smart- Matratze diese Woche stecken geblieben? Wenn ja, lag es am Amazon Web Services-Ausfall, der eine große Anzahl von Smart-Home-Geräten, Websites und Apps betraf – aber keine Sorge, eine Lösung wurde gefunden.

Wenn du neu bei Eight Sleep bist, die Smart-Bett-Marke stellt die technisch fortschrittlichsten Schlafprodukte auf dem Markt her. Bestehend aus einem Matratzenbezug und Hub – obwohl du mit der zusätzlichen Basis, Decke und Kissenbezug ein komplettes Schlaf-Setup erstellen kannst – ist das Eight Sleep Pod darauf ausgelegt, dir zu helfen, besser zu schlafen, indem es deinen Schlaf überwacht und im Laufe der Nacht Anpassungen vornimmt.

Aber dank des jüngsten AWS-Ausfalls berichteten viele Eight Sleep Pod-Nutzer*innen von Problemen mit ihren Betten, die ihren Schlaf erheblich störten. Wie auf Reddit und X berichtet, waren einige Eight Sleep Pods vorübergehend außer Betrieb, sodass Nutzer*innen ihre Einstellungen, wie Temperatur und Position, nicht anpassen konnten.

Da das Eight Sleep Pod auf eine Internetverbindung angewiesen ist, um bestimmte Einstellungen anzupassen, hatten einige Nutzer*innen erhebliche Probleme, als die Amazon-Server ausfielen. Ein Nutzer berichtete, dass sein Eight Sleep Pod auf nicht anpassbare Saunatemperaturen feststeckte, während ein anderer sagte, dass sein Bett auf einem harten Anstieg aufrecht feststeckte.

(Image credit: Eight Sleep)

Früher hatte Eight Sleep keine Möglichkeit, Pod-Funktionen offline anzupassen. Aber nach diesen Problemen – auf die Eight Sleep sehr schnell reagierte – kündigte das Unternehmen einige wichtige Änderungen an, um solche Ausfälle in Zukunft zu vermeiden.

In einer Erklärung auf X vom Eight Sleep CEO, Matteo Franceschetti, entschuldigte er sich für die Probleme und kommentierte, dass alle Pod-Bezüge wieder in Betrieb sein sollten – was von Nutzer*innen bestätigt wurde.

Er erklärte weiter die zwei Maßnahmen, die das Unternehmen ergreifen würde, um die Pods von nun an zukunftssicher zu machen. Wie zitiert, „Wir sichern derzeit Ihre Pod-Erfahrung gegen Ausfälle und werden heute Nacht rund um die Uhr arbeiten, bis das erledigt ist.“

Es wurde auch von Alexandra Zatarain, Mitbegründerin von Eight Sleep, im Gespräch mit The Verge bestätigt, dass „während eines Ausfalls, Sie weiterhin die App öffnen, den Pod ein-/ausschalten, die Temperaturstufen ändern und die Basis abflachen können.“

Während der AWS-Ausfall definitiv keine gute Sache für Tausende von Unternehmen und Verbraucher*innen war, wird diese neue Entwicklung von Eight Sleep Pod-Nutzer*innen sicherlich begrüßt, insbesondere von denen, die sich schon länger über das Fehlen von Offline-Funktionen beschwert haben.