Android 16 für Samsung geleakt: So schnell kommt One UI 8 auf dein Galaxy

Bilal Fahmi
Kurze Zusammenfassung
Samsungs Pläne für das One UI 8-Update sind durchgesickert und geben einen ersten Überblick über den Zeitplan.
Berichten zufolge soll der finale Build bereits nächsten Monat auf viele der neueren Samsung-Smartphones ausgerollt werden, angefangen bei den Galaxy S25-Modellen.
Wir haben Samsungs One UI 8- und Android 16-Updates schon über das Beta-Programm verfolgt. Letzte Woche berichteten wir, dass Samsung Ende September Updates bestätigen wollte – jetzt liefert ein Leak einen genaueren Einblick.
So sollen die Galaxy S25-Modelle ab dem 18. September One UI 8 erhalten, die S24-Modelle ab dem 25. September und die S23 ab dem 2. Oktober. Die Infos kommen von einem Online-Leak, der über X geteilt und von 9to5Google zusammengefasst wurde.
Der ursprüngliche Leak bezieht sich allerdings auf die Türkei, daher kann es in anderen Regionen leichte Abweichungen geben. In der Vergangenheit haben nicht alle Modelle das Update am selben Tag erhalten. Im Laufe des nächsten Monats sollten One UI 8 und Android 16 jedoch auf vielen neueren Samsung-Geräten verfügbar sein.
Dabei stehen vor allem die Galaxy-S-Modelle im Fokus. Generell gilt: Je neuer dein Gerät, desto früher kannst du mit einem Update rechnen. Eine Ausnahme sind das Galaxy Z Flip und Z Fold 6, die erst am 2. Oktober versorgt werden.
Galaxy Watch-Modelle werden das Update ebenfalls erst im Oktober und November erhalten.
Hier eine Übersicht, wann du mit dem Update für Samsungs beste Handys rechnen darfst – weitere Geräte findest du in der Quelle:
Samsung Galaxy S
- Galaxy S25+ – 18. September
- Galaxy S25 Ultra – 18. September
- Galaxy S25 – 18. September
- Galaxy S25 Edge – 25. September
- Galaxy S24+ – 25. September
- Galaxy S24 Ultra – 25. September
- Galaxy S24 FE – 25. September
- Galaxy S24 – 25. September
- Galaxy S23+ – 2. Oktober
- Galaxy S23 Ultra – 2. Oktober
- Galaxy S23 FE – 2. Oktober
- Galaxy S23 – 2. Oktober
- Galaxy S21 FE 5G – 2. Oktober
- Galaxy S22+ – 6. Oktober
- Galaxy S22 Ultra – 6. Oktober
- Galaxy S22 – 6. Oktober
Samsung Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 6 – 2. Oktober
- Galaxy Z Flip 6 – 2. Oktober
- Galaxy Z Fold 4 – 6. Oktober
- Galaxy Z Flip 4 – 6. Oktober
- Galaxy Z Fold 5 – 13. Oktober
- Galaxy Z Flip 5 – 13. Oktober
Samsung Galaxy A
- Galaxy A56 5G – 25. September
- Galaxy A36 5G – 25. September
- Galaxy A26 5G – 2. Oktober
- Galaxy A17 5G – 2. Oktober
- Galaxy A16 5G – 2. Oktober
- Galaxy A55 5G – 6. Oktober
- Galaxy A54 5G – 13. Oktober
- Galaxy A52s 5G – 13. Oktober
- Galaxy A25 5G – 16. Oktober
- Galaxy A23 5G – 16. Oktober
- Galaxy A53 5G – 30. Oktober
- Galaxy A35 5G – 30. Oktober
- Galaxy A34 5G – 30. Oktober
- Galaxy A33 5G – 30. Oktober
Was bringt One UI 8 für Samsung-Geräte?
Während Android 16 für Nutzer:innen kaum neue Funktionen brachte, war für Pixel-Besitzer:innen vor allem das Material-3-Expressive-Design spannend. Für Samsung ist One UI 8 dagegen die Gelegenheit, eine ganze Reihe neuer Features zu liefern.
Dazu gehören erweiterte Galaxy-AI-Tools, sodass beispielsweise Erfahrungen vom Galaxy Z Fold 7 auf dem Galaxy S25 und älteren Geräten verfügbar werden. Außerdem gibt es einen breiteren Zugang zu Audio Eraser und ein verbessertes Now Brief.
Neue Anruffunktionen, ein optimiertes Quick-Share-Erlebnis und Verbesserungen in der Navigation über die Schnelleinstellungen runden das Update ab. Auch viele von Samsungs eigenen Apps erhalten neue Features und Anpassungen.
Wie überprüfe ich, ob für mein Handy ein Update verfügbar ist?
In den meisten Fällen erhältst du eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm, sobald ein Update verfügbar ist. Tippe darauf, um direkt zum Update-Bereich im Menü zu gelangen und die Details zu sehen. Alternativ kannst du auch in den Einstellungen unter Software-Update manuell prüfen, ob ein Update für dein Gerät bereitsteht.
