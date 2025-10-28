Diese Woche kommt noch ein neues Nothing Phone raus

Kurze Zusammenfassung Es kommt diese Woche ein weiteres neues Nothing Phone. Das Nothing Phone (3a) Lite wird in ein paar Tagen hier sein.

Wenn du ein Fan von Android-Phones bist, kennst du Nothing sicherlich gut. Das mutige Start-up hat in den letzten Jahren viel Aufsehen erregt und alle möglichen Handys und Audioprodukte mit großem Erfolg auf den Markt gebracht.

Nun kommt ein weiteres Gerät, um sich der Reihe anzuschließen. Es ist das Nothing Phone (3a) Lite und wird diesen Mittwoch, den 29. Oktober um 14:00 Uhr deutscher Zeit vorgestellt.

Wie wird das Nothing Phone (3a) Lite aussehen? Nun, wir sind uns nicht ganz sicher. Die Nachricht kam überraschend, ohne dass zuvor Informationen bekannt gegeben wurden.

Wir erfahren ein wenig über das Design des Geräts – es wird die charakteristische transparente Designsprache der Marke verwenden – obwohl es nichts ist, was wir nicht schon vermutet hätten. Darüber hinaus bleibt das Gerät wirklich ein Geheimnis, was in der modernen Zeit, in der fast alles im Voraus durchgesickert, spannend ist.

Alle aktuellen Nothing Phones erklärt

Wenn du denkst, dass dies wie das x-te Nothing Phone ist, das in letzter Zeit auf den Markt gekommen ist, liegst du nicht falsch. Die Marke scheint neue Geräte in einem Tempo herauszubringen, das in der Branche unübertroffen ist, was es ziemlich schwierig macht, den Überblick zu behalten.

An der Spitze steht das Nothing Phone (3) – das erste echte Flaggschiff der Marke, das Anfang des Jahres erschienen ist und recht positive Bewertungen erhalten hat.

Darunter befinden sich das Nothing Phone (3a) und das Phone (3a) Pro. Diese wurden – etwas verwirrend – vor dem Phone (3) auf den Markt gebracht und fungieren als zweistufiges Einsteigermodell der Reihe.

Beide sind zudem recht erschwinglich, wodurch es spannend wird zu sehen, wo das Nothing Phone (3a) Lite preislich angesiedelt wird. Wird es noch günstiger, konkurriert es direkt mit dem CMF Phone 2 Pro, dem aktuellen Top-Modell der erschwinglichen Sub-Marke.