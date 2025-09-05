Dieses Jahr könnten Android-Handys ein großes Akku-Upgrade bekommen

Kurze Zusammenfassung Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass die nächste Generation von Smartphones mit riesigen Akkukapazitäten kommt. Den größten Akku soll es bei Oppo geben, dessen Kapazität bei 7.550 mAh liegen soll.

2025 hat sich bereits wie ein Meilenstein für Android Phones angefühlt. Eine Reihe von Top-Marken hat dieses Jahr herausragende Geräte auf den Markt gebracht und die Erwartungen an Smartphones weiter nach oben geschraubt.

Jetzt ist ein neues Leak aufgetaucht, das vermuten lässt, dass die nächste Generation von Handys noch einen Schritt weiter gehen könnte. Die Nachricht stammt vom bekannten Tech-Insider Yogesh Brar, der eine etwas kryptische Nachricht auf Twitter gepostet hat.

Sie deutet darauf hin, dass ein Trio von Pro-Geräten mit beeindruckenden Akku-Specs auf uns zukommt. Laut Brar sollen die Geräte Akkus mit 6.300 mAh, 6.500 mAh und 7.550 mAh Kapazität haben.

Das ist eine wirklich beeindruckende Aussicht. Auch in den letzten Jahren, in denen die Akkukapazitäten über den bisherigen 5.000-mAh-Goldstandard hinausgingen, schien eine Kapazität von 7.500 mAh noch in weiter Ferne zu liegen.

Pro flagship batteries6,300mAh, 6,500mAh, 7,550mAhX,V,OSeptember 2, 2025

Brar nennt nicht explizit, welche Geräte das sein werden, aber er gibt uns einen kleinen kryptischen Hinweis. Der Tweet endet mit X, V, O, was wahrscheinlich Xiaomi, Vivo und Oppo als Hersteller der fraglichen Geräte bedeutet.

Sollte die Reihenfolge der Kapazitäten zu dieser Liste passen, dann steht dem Nachfolger des Oppo Find X8 Pro ein wirklich großes Upgrade bevor. Nach meiner Erfahrung mit dem diesjährigen Handy bin ich von der Aussicht auf einen Akku mit solch massiver Kapazität absolut begeistert.

Es bleibt auch die Frage, ob wir solche Kapazitäten in Europa sehen werden. Bestimmte Vorschriften für den Versand großer Akkus in Geräten führen oft dazu, dass in diesen Regionen Varianten mit kleineren Akkus auf den Markt kommen.

Unabhängig davon ist es eine spannende Zeit, den Android-Markt zu beobachten. Es sieht so aus, als würden viele Hersteller in den nächsten zwölf Monaten auf größere Akkus setzen.

