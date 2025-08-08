Du denkst, Klapphandys sind langweilig? Das Swarovski Moto Razr könnte dich vom Gegenteil überzeugen

Kurze Zusammenfassung Motorola hat „The Brilliant Collection“ vorgestellt – den Anfang macht ein Razr-Klapphandy mit Swarovski-Verzierung. Das Razr-Handy gibt es jetzt auch in der neuen Farbe Pantone Ice Melt – die Moto Loop Buds sind ebenfalls in dieser Farbe mit Swarovski-Kristallen erhältlich.

Motorola hat seine neuesten Foldables bereits im April dieses Jahres vorgestellt – damals wurden das Razr 60 und Razr 60 Ultra enthüllt. Beim Launch präsentierte das Lenovo-Unternehmen auch die Moto Buds Loop mit Swarovski-Kristallen, die aber erst der Anfang der glitzernden Technik-Neuheiten waren.

Jetzt hat Motorola „The Brilliant Collection“ angekündigt: Neben einer neuen Farboption für die Moto Buds Loop gibt es auch ein Razr 60 mit Swarovski-Verzierung.

Das Razr 60 ist das günstigere der beiden Motorola-Klapphandys, die in Großbritannien erhältlich sind, und tritt gegen Modelle wie das Samsung Galaxy Z Flip 7 FE an. Preise liegen aktuell noch nicht vor, aber es ist davon auszugehen, dass die Modelle aus „The Brilliant Collection“ teurer sein werden als Samsungs günstigstes Foldable.

Was bietet Motorolas „The Brilliant Collection“?

Die Technik im Inneren des Swarovski Razr bleibt wie beim Standardmodell, aber auf der Rückseite findest du ein schimmerndes, lederähnliches Finish mit einem 3D-Steppmuster. Dazu kommen 35 einzeln platzierte Swarovski-Kristalle. Am Scharnier sitzt zudem ein größerer Kristall mit 26 Facetten.

Auch die Lautstärketasten sind mit einem kristallinspirierten Design verziert, verriet Motorola.

Neben dem Extra-Glitter dieses Modells – im Vergleich zur Standardvariante – kommen das Razr und die Moto Loop Buds der Brilliant Collection in der neuen Farbe Pantone Ice Melt, einem silbrig-grauen Ton mit leicht blauem Schimmer.

Preise und Verfügbarkeit für das glitzernde Razr und die Moto Loop Buds hat Motorola noch nicht genannt, kündigte aber an, dass die Stückzahl limitiert sein wird und die Produkte „bald in EMEA“ (Europa, Naher Osten und Afrika) erscheinen.

In seinen Marketinginfos heißt es außerdem: „Diese funkelnde Zusammenarbeit ist erst der Anfang für Motorola Collections“ – weitere kuratierte Geräte-Kollektionen sollen bald folgen.

Wenn die genauso hübsch werden wie diese, können wir es kaum abwarten.