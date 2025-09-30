Ein Feature des Samsung Galaxy S26 könnte verhindern, dass andere sehen, was du auf deinem Display machst

Kurze Zusammenfassung Samsung könnte ein einzigartiges neues Feature in seinen nächsten Geräten einsetzen. Das Privacy Display soll sowohl Software als auch Hardware nutzen, um neugierige Blicke vom Bildschirm fernzuhalten.

Der Nachfolger des Samsung Galaxy S25 Ultra könnte mit cooler neuer Technik daherkommen, die deine Privatsphäre schützt. Den neuesten Gerüchten zufolge soll das Gerät eine Kombination aus Software und Hardware nutzen, um neugierige Blicke auf dein Display fernzuhalten.

Die Meldung, geteilt von T3s Schwestermarke Android Central, stammt aus einem Teardown einer One UI 8.5-Version, durchgeführt von Android Authority. Das Feature wird entweder Private Display oder Privacy Display genannt – und macht im Grunde genau das, was der Name verspricht.

Es soll die Sichtbarkeit deines Bildschirms aus ungünstigen Blickwinkeln begrenzen. Theoretisch verhindert es so, dass andere sehen, was du gerade auf dem Display machst.

Es könnte sogar noch cleverer sein: Laut Bericht nutzt das Feature intelligente Technik, um sich automatisch zu aktivieren, wenn du Apps mit vertraulichen Inhalten benutzt. Außerdem soll es verschiedene Abdunklungsstufen bieten, um den Schutz individuell anzupassen.

Es handelt sich dabei nicht nur um ein softwarebasiertes Feature. Samsungs Display-Abteilung arbeitet schon seit einiger Zeit an der sogenannten „Flex Magic Pixel“-Technologie, und es wird vermutet, dass diese hier zum Einsatz kommen könnte.

Die Technologie nutzt KI, um Pixel anzupassen und die Blickwinkel zu verändern. Das ist ziemlich clever, und die Gerüchte deuten darauf hin, dass sie im S26 Ultra verbaut sein könnte.

Das bedeutet allerdings auch, dass es sich wahrscheinlich nicht um ein rückwärtskompatibles Feature handelt. Da die aktuelle Display-Technologie dieses Feature nicht unterstützt, wird man vermutlich auf ein Upgrade angewiesen sein, um den vollen Nutzen zu haben.

Trotzdem ist das ein spannendes Upgrade. Da Samsung seine Geräte meist zu Beginn des Jahres vorstellt, werden wir wohl nur noch ein paar Monate warten müssen, bis klar ist, was wirklich geboten wird.