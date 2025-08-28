Es kommt ein weiteres superdünnes Smartphone – diesmal nicht von Apple oder Samsung

Kurze Zusammenfassung Schlanke Smartphones sind der Techniktrend 2025 – und ein weiteres Modell steht bereits vor dem Launch. Das Tecno Spark Slim könnte schon bald erscheinen.

Eines der ersten neuen Smartphones 2025 war das Samsung Galaxy S25 Edge. Damit läutete es einen Trend ein, der das Jahr prägen könnte: schlanke Smartphones.

In den nächsten Monaten soll auch das iPhone 17 Air folgen – beide Modelle sind deutlich dünner als die aktuell besten Handys auf dem Markt.

Nun scheint sich den beiden Schwergewichten eine dritte Marke anzuschließen. Das Tecno Spark Slim wurde erstmals auf dem MWC 2025 als Konzept vorgestellt – damals als dünnstes Smartphone der Welt.

Jetzt deutet ein neuer Bericht von 91Mobiles darauf hin, dass es bald auf den Markt kommen könnte, allerdings zuerst nur in Indien.

(Image credit: Future / Mike Lowe)

Trotzdem ist es ein aufregender Start. Tecno muss jetzt aber schnell handeln, wenn es sich als das kurzzeitig schlankste Smartphone positionieren möchte. Mit dem neuen iPhone, das das Tecno mit 5,5 mm gegenüber 5,75 mm übertrumpfen dürfte, schläft die Konkurrenz nämlich nicht.

Das Tecno ist übrigens mehr als nur schlankes Design. Es bietet ein ordentliches Datenblatt, darunter einen 5.200-mAh-Akku, der dem schlanken Gehäuse standhält.

Außerdem gibt es ein 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit 144 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits. Bei den Chipspezifikationen ist noch vieles unklar, dafür wurde eine 13-MP-Frontkamera angekündigt.

Ob das Gerät als günstigere Alternative zu den großen Marken angeboten wird, ist noch offen. Angesichts der bisherigen Strategie von Tecno ist es aber wahrscheinlich. So oder so wird es spannend, einen weiteren Player in diesem Segment zu sehen.