Honor will Apple und Samsung herausfordern – mit einem Mini-Roboter auf deinem Smartphone

Kurze Zusammenfassung Honor hat ein bahnbrechendes neues Konzept angekündigt: Das Robot Phone. Es soll auf dem MWC 2026 vorgestellt werden und verfügt über eine Kamera auf einem Arm, die wie ein kleines Roboter-Auge funktioniert, Fotos aufnimmt und interaktive Erlebnisse ermöglicht.

Honor hat für Aufsehen gesorgt, indem das Unternehmen den Launch seines neuesten Flaggschiffs in China – der Magic 8 Serie – nutzte, um die ultimative Vorschau zu liefern.

Während das neue Honor-Smartphone mit Flaggschiff-Power dank des neuesten Snapdragon-Chips, einem riesigen Akku und einem umfangreichen Kamerasetup punktet, richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf etwas anderes – das Robot Phone.

Der Name ist etwas ungewöhnlich – offenbar inspiriert von dem kleinen Roboterarm, den das Gerät bietet. Ja, es gibt bereits Saugroboter mit Armen – und vielleicht hat bald auch dein Smartphone einen.

Der Arm scheint eine Art Gimbal für die Kamera zu sein, der sich aus der Rückseite des Handys ausfahren lässt, aber laut Honor soll er mehr können als nur flexible Aufnahmen ermöglichen.

Im Teaservideo zeigt sich das Ganze wie ein einäugiges Roboterwesen, das neugierig aus einer Hosentasche hervorlugt – mit deutlichen WALL·E-Vibes. Offenbar will Honor damit seiner KI-Assistenz eine Art Persönlichkeit oder Bewusstsein verleihen.

Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll – wahrscheinlich beides.

Introducing the HONOR ROBOT PHONE - YouTube Watch On

Während Honor bereits jetzt eine starke Kameraerfahrung in seinen Smartphones bietet, steckt hinter dem Robot Phone offenbar noch viel mehr KI, wenn es sich auch nur annähernd so verhält wie im Teaservideo.

Honor erklärt, dass das Handy „zu einem emotionalen Begleiter wird, der autonom wie ein Roboter wahrnimmt, sich anpasst und weiterentwickelt“. Damit wird die Idee eines KI-Assistenten auf die nächste Stufe gehoben.

All diese Persönlichkeitsmerkmale und Spezialfunktionen müssten extra für das Robot Phone entwickelt werden, trotzdem sind die gezeigten Features gar nicht so weit von dem entfernt, was heute schon möglich ist. Ein Motiv zu verfolgen, um Fotos zu machen, ist technisch leicht umsetzbar (Echo Show 10 verfolgte 2021 bereits Personen im Raum). Dass man über die Kamera mit dem Handy sprechen und Antworten erhält, ist interessant.

Ähnliches ist bereits mit Gemini Live möglich, das über das, was es sieht, mit dir kommunizieren kann – sodass Honor diese bestehenden Technologien als Grundlage für das Robot Phone nutzen könnte. Aber die Persönlichkeit? Die bietet Gemini aktuell noch nicht.

Das Unternehmen sagt, dass „Honor sich diese Zukunft für dein Smartphone vorstellt“, was bedeutet, dass diese Vision möglicherweise nie Realität wird und das Robot Phone nur ein Konzept bleiben könnte.

(Image credit: Honor)

Die bittere Ironie, sich mit dem iPhone zu vergleichen

So viel Aufmerksamkeit das Robot Phone wahrscheinlich auf sich ziehen wird – sogar mehr als der Launch des neuen Flaggschiffs Honor Magic 8 – gibt es noch einen Punkt, der erwähnenswert ist.

In einem LinkedIn Post schreibt Honor: „Während die Industrie auf den Vergleich mit dem iPhone fixiert ist, finden wir: Es ist Zeit, die Norm zu durchbrechen.“

Ironischerweise sieht das Robot Phone dem iPhone 17 Pro sehr ähnlich. Ob das ein scherzhafter Hinweis darauf ist, dass ein Roboterarm in dieses wuchtige Design passt, oder ob Honor einfach ein Handy bauen wollte, das praktisch genauso aussieht – da kann ich mich nicht so recht entscheiden.

(Image credit: Honor / Apple)

Aber hier die beiden im Vergleich – ich überlasse euch die Entscheidung, ob das Boss-Level-Trolling ist oder die größte Ironie aller Zeiten.

Die große Enthüllung des Robot Phones wird auf dem Mobile World Congress 2026 stattfinden – Honor liefert also jetzt schon einen Teaser für etwas, das erst in etwa vier Monaten offiziell gezeigt wird. Der MWC ist für Anfang März 2026 angesetzt.

Falls es tatsächlich erscheint, könnte es das erste echte Android-Smartphone mit eigenem Roboterarm sein, das wir je gesehen haben.