Huawei ist bereits bei seinem zweiten Tri-Fold-Smartphone, bevor Samsung überhaupt sein erstes auf den Markt gebracht hat

Kurze Zusammenfassung Huawei hat die zweite Generation seines Tri-Fold-Telefons angeteasert und gleichzeitig Vorbestellungen für das Gerät in China eröffnet. Das Mate XTs soll auf einer Veranstaltung am 4. September vollständig angekündigt werden.

Es mangelt heutzutage nicht an faltbaren Telefonen. Samsung hat letzten Monat seine neuesten Generationen im Galaxy Z Fold 7 und im Z Flip 7 angekündigt, während Honor erst gestern eine Veranstaltung für sein Magic V5 abgehalten hat.

Aber während Telefone, die sich in der Mitte falten, heutzutage ziemlich verbreitet sind, sind solche, die sich in drei Teile falten, weniger häufig. Samsung hat versprochen, dass ein Tri-Fold-Telefon kommt und das Unternehmen hat es während eines Gewinnaufrufs im Juli angeteasert, aber Huawei hat bereits eines im Mate XT und jetzt hat es eine zweite Generation angeteasert.

Was wissen wir bisher über das nächste Tri-Fold-Telefon von Huawei?

Gesichtet von 9to5Google, hat Huawei einen Teaser veröffentlicht für das Mate XTs auf der chinesischen Mikroblogging-Seite Weibo, während es gleichzeitig Vorbestellungen in China für das Gerät eröffnet hat.

Der Teaser zeigt, dass das neue Gerät keine große Abweichung vom ursprünglichen Mate XT darstellt, mit dem gleichen Kartenstil-Faltdesign, schlankem Rahmen mit abgerundeten Kanten und achteckigem Kameramodul auf der Rückseite. Die Kombination aus Weiß und Gold ist jedoch neu und sieht wunderschön aus.

Der Bericht stellte fest, dass Huawei zuvor auch Unterstützung für einen Stylus für das Mate XTs angeteasert hat, was das Samsung Galaxy Z Fold 7 nicht bietet.

Es soll auch einige Änderungen an den internen Spezifikationen geben, darunter der Wechsel zu Huaweis eigenem Kirin 9020-Prozessor, der Satellitenunterstützung bietet, während auch eine lila Farboption berichtet wurde.

Die vollständigen Details zum Huawei Mate XTs sind derzeit noch unter Verschluss, und es ist auch nicht bekannt, wo sonst auf der Welt die zweite Generation des Tri-Fold-Geräts verfügbar sein wird.

Huawei hält am 4. September eine Veranstaltung in China ab, sodass wir dann mehr erfahren sollten, obwohl, wenn es nicht nach Großbritannien kommt, zumindest Samsungs erstes Tri-Fold-Gerät nicht allzu weit dahinter sein sollte, da das Unternehmen angekündigt hat, dass es noch vor Ende des Jahres auf den Markt kommen würde.