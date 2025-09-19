Ja, Xiaomis neues Flaggschiff sieht aus wie ein iPhone 17 Pro – aber ein entscheidender Unterschied fällt ins Auge

Kurze Zusammenfassung Ein Teaservideo hat Xiaomis neue 17er Serie enthüllt – und ihr interessantes neues Feature. Auf X von einem renommierten Leaker gepostet, zeigt es ein ähnliches Design wie das iPhone 17 Pro, aber mit einem entscheidenden Unterschied.

Das Problem mit Smartphones heutzutage ist, dass sie sich nur schwer voneinander unterscheiden lassen. Wenn man nicht wirklich ein Enthusiast ist – oder so wie wir täglich darüber schreibt – ist es fast unmöglich, Äpfel von Birnen zu trennen.

Alle haben ziemlich große Displays, auffällige Kamerasysteme auf der Rückseite und ein Premium-Design – zumindest in der Oberklasse.

Erst letzte Woche hat Apple vier neue iPhones vorgestellt, vom Standardmodell iPhone 17 bis hin zum Topmodell 17 Pro und Pro Max. Während das iPhone 17 weitgehend das Design des iPhone 16 beibehält, haben die iPhone 17-Pro-Modelle ein frisches Design spendiert bekommen.

Und jetzt, nur sieben Tage später, ist ein Leak aufgetaucht, das zeigt, dass ein anderer Smartphone-Hersteller sich für einen sehr ähnlichen Look entschieden hat.

Was macht Xiaomi 17 Serie einzigartig?

Der bekannte Leaker Universe Ice hat auf X ein Teaser Video gepostet, das das neue Design der kommenden Xiaomi-17-Serie zeigt, die in einigen Wochen vollständig vorgestellt werden soll.

Das 14-Sekunden-Video zeigt ein Smartphone mit einem großen, erhöhten Kameramodul auf der Rückseite im oberen Bereich, das sich über die gesamte Breite des Geräts erstreckt – ganz ähnlich wie beim iPhone 17 Pro.

BREAKING！ Let’s take a look at the new design of the Xiaomi 17 series, the most anticipated flagship phone at the end of the year. pic.twitter.com/sgXeAhzq9hSeptember 16, 2025

Die Kameraobjektive – es sind zwei – sitzen in der Ecke dieses Moduls, was den ersten Unterschied zwischen dem Xiaomi- und dem iPhone-Design markiert. Der zweite Unterschied ist allerdings deutlich spannender.

Denn rechts neben den Objektiven ist etwas zu sehen, das wie ein Mini-Display aussieht. Im Video wird darauf eine Uhr angezeigt, doch es ist gut möglich, dass darüber auch kleine Benachrichtigungssymbole eingeblendet werden können.

Abwarten heißt es also – aber fürs Erste hat das geleakte Video definitiv genug Neugier geweckt, um einen genaueren Blick darauf haben zu wollen.