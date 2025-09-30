Motorola nimmt iPhone Air und Samsung Galaxy Edge ins Visier

Kurze Zusammenfassung Ein Marketingbild des Motorola Moto 70 Edge ist online geleakt und zeigt ein ultradünnes Design. Wie schlank das Smartphone letztlich wird, ist noch unklar, aber der Slogan lautet: „unfassbar dünn und unglaublich robust“.

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Klapphandys ein heißes Thema in der Welt der Smartphones waren. Nachdem Samsung im Jahr 2019 das Galaxy Z Fold vorgestellt hatte, haben wir in den letzten sechs Jahren eine Vielzahl von Klapphandys gesehen. Obwohl sie immer noch im Trend liegen, gibt es jetzt einen neuen, größeren Hype – superdünne Handys.

Samsung führte diesen Trend erneut an und brachte im Mai das Galaxy S25 Edge auf den Markt. Es hat eine Dicke von 5,8 mm. Darauf folgte das kürzlich angekündigte Apple iPhone Air, das noch schlanker ist – es ist nur 5,6 mm.

Nun deutet der neueste Bericht darauf hin, dass Motorola als Nächstes nachziehen wird.

(Image credit: Evan Blass / X)

Wer wird als Nächstes ein dünnes Smartphone anbieten?

Leaker Evan Blass hat ein Marketingbild des Moto Edge 70 auf X geteilt, (via 9to5Google). Es zeigt ein leicht geneigtes Profil des Geräts, das einen sehr schlanken Rahmen sowie ein ähnliches Design wie sein Vorgänger, das Moto Edge 60, offenbart.

Das Bild selbst bietet keine Details darüber, wie schlank das Gerät ist, aber der Slogan für das Handy lautet: „unfassbar dünn und unglaublich robust“.

Es wird nicht das erste Mal sein, dass Motorola ein dünnes Handy herstellt. Sein 2016er Moto Z war nur 5,2 mm dünn, aber das ist fast 10 Jahre her und in diesem Jahrzehnt hat sich viel verändert. Kamerasysteme sind fortschrittlicher, Displays sind größer, es gibt mehr Leistung unter der Haube, und die Akkukapazitäten müssen größer sein, um all das zu bewältigen.

Viel mehr wird auf dem Marketingbild nicht verraten, aber es sieht so aus, als ob Motorolas Partnerschaft mit Pantone fortgesetzt wird, scheinbar in einer grünen Option für das Edge 70. Es sieht auch so aus, als gäbe es eine strukturierte Rückseite – etwas, das Motorola schon zuvor gemacht hat.

Das Kameragehäuse auf der Rückseite sieht dem des Edge 60 ähnlich und es scheint, als ob es wieder eine Moto AI-Taste geben wird.

Es ist noch nicht bekannt, wann Motorola das Edge 70 offiziell ankündigen wird, aber es wird sicherlich interessant sein zu sehen, ob es dünner sein wird als das Apple iPhone Air und das Samsung Galaxy S25 Edge.