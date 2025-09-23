Nothing OS 4.0 geht an den Start und bringt Android 16 in einer ganz neuen Form auf dein Nothing Phone

Kurze Zusammenfassung Nothing hat angekündigt, dass sein neuestes Betriebssystem, das auf Android 16 basiert, bald verfügbar sein wird. Nothing OS 4.0 wird zunächst in einer offenen Beta ausgerollt und steht ab dem Phone (2) zur Verfügung.

Nothing steht kurz davor, das neue Betriebssystem auf Basis von Android 16 auszurollen.

Bald startet die offene Beta von Nothing OS 4.0 mit einer Reihe neuer Funktionen für Nothing Phones ab dem Phone (2).

Wie kürzlich bekannt wurde, erhält das Nothing Phone (3) als erstes Zugang zur neuen Software. Kurz darauf sollen auch andere Geräte wie das CMF Phone 1 und 2 unterstützt werden.

Auch bekannt als NOS 2.0, bietet das Update ein verfeinertes Design und ein Erlebnis, das sich klar von anderen Android-16-Geräten abhebt. Es wirkt schärfer und durchdachter, gerade in einer Zeit, in der viele ihre Plattformen reduzieren.

Introducing Nothing OS 4.0 - YouTube Watch On

Das Update bringt neue Sperrbildschirmuhren und aufgeräumte Schnelleinstellungen, während unnötige Elemente auf ein Minimum reduziert werden.

Ebenfalls dabei: der Extra Dark Mode, der das Erscheinungsbild noch dunkler und intensiver macht.

Eine Pop-up-Ansicht unterstützt zwei schwebende App-Symbole, sodass du leichter zwischen Aufgaben wechseln kannst. Gleichzeitig sind die Apps besser optimiert, starten schneller und laufen flüssiger.

Auch die Kamera erhält Verbesserungen – mit neuen Steuerungen, kreativen Präsentationen und einer smarteren Bildgalerie. Gleichzeitig rückt KI ins Zentrum, immer mit klarer Transparenz darüber, welche Prozesse laufen und warum.

Du kannst dich bald für die offene Beta anmelden und dir so einen guten Eindruck von allen neuen Funktionen verschaffen, die auf die unterstützten Geräte kommen. Denk aber daran: Es ist immer noch eine Beta-Phase, also wundere dich nicht, wenn noch nicht alles reibungslos läuft.

Details zur Anmeldung für die offene Beta folgen bald. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald es soweit ist.