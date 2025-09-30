Nothing Phone (3) erhält ein Verbesserungs-Update, aber nicht das, worauf Nutzer*innen gewartet haben

Bilal Fahmi
Kurze Zusammenfassung
Das Nothing Phone (3) hat gerade ein beeindruckendes Update erhalten – allerdings nicht das, worauf Nutzer*innen gehofft hatten.
Es bringt Verbesserungen für die Kamera sowie einige zusätzliche Bugfixes.
Nutzer*innen des Nothing Phone (3) haben in den letzten Tagen sehnsüchtig auf ein umfangreiches Update gewartet. Die Start-up-Marke hatte kürzlich angekündigt, dass Nothing OS 4.0 – Nothings eigene Interpretation von Android 16 – unterwegs sei und ein einzigartiges Erlebnis versprechen solle.
Nun hat die Marke tatsächlich ein Update veröffentlicht – nur leider nicht das ersehnte. Stattdessen gibt es eine Reihe von Verbesserungen für die Kamera des Nothing Phone (3).
Trotzdem ist das eine willkommene Ergänzung: Das Modell verfügt bereits über eine solide und vielseitige Kameraausstattung, was es bei enthusiastischen Handyfotograf*innen besonders beliebt macht.
Die neuen Updates bringen unter anderem einen optimierten manuellen Belichtungsschieber und eine verbesserte Videoqualität. Laut Hersteller sollen die Videos nun „weniger verschwommen und lebendiger“ wirken – eine durchweg positive Änderung.
Es wird außerdem berichtet, dass sich die Kameraqualität bei der Nutzung von Drittanbieter-Apps verbessert hat. Darüber freue ich mich besonders, da ich selbst regelmäßig einige Drittanbieter-Kamera-Apps benutze.
Zudem hat Nothing an der Glyph-Matrix geschraubt. Das rückseitige Punktmatrix-Element – ein Markenzeichen des Unternehmens – lässt sich für verschiedene schnelle und einfache Funktionen einsetzen.
Darüber hinaus bringt das Update weitere Korrekturen und Optimierungen, die insgesamt spürbare Verbesserungen versprechen. Viele Nutzer*innen werden dennoch enttäuscht sein, da die Nachfrage nach der nächsten Generation der Nothing-Software weiter groß bleibt.
Wann genau das neue große Update kommt, ist noch unklar. Es wird bereits seit einigen Tagen ausgerollt und sollte inzwischen auf den meisten Geräten verfügbar sein.
