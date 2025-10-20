Passt auf, Samsung und Apple, Motorola ist auf dem Weg, euch die Krone der ultraleichten Gadgets streitig zu machen

Kurze Zusammenfassung Motorola teasert weiterhin den Start seines bisher dünnsten Smartphones, hat in China aber bereits ein neues Gerät vorgestellt, das die Überraschung ein wenig vorwegnehmen könnte. Das Moto X70 Air ist mit seinem nur 5,3 mm dünnen Gehäuse für ein Mittelklassemodell beeindruckend schlank – und könnte damit selbst Samsung und Apple in den Schatten stellen.

Motorola hat in den letzten Jahren ordentlich an Fahrt aufgenommen. Nicht nur mit starker Konkurrenz im Klapphandy-Rennen dank des Razr Ultra, sondern auch mit mehreren überzeugenden Mittelklassemodellen. Sie bieten ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und bleiben dabei frei von der lästigen Bloatware, die viele andere Hersteller mitliefern. Und es sieht ganz danach aus, als käme das Beste erst noch.

Während das Unternehmen weiterhin sein „bisher dünnstes Smartphone“ teasert, das am 5. November vorgestellt werden soll, hat Motorola in China bereits das Moto X70 Air angekündigt.

Das verdirbt vielleicht ein wenig die Überraschung, denn offenbar handelt es sich beim Moto X70 Air um Motorolas Antwort auf das iPhone Air und das Samsung Galaxy S25 Edge, die zuvor angeteasert wurden.

Wir gehen davon aus, dass es bei der weltweiten Markteinführung als Edge 70 erscheinen wird. Was das allerdings für die übrigen Moto-Edge-Modelle bedeutet, bleibt abzuwarten. Die Namensgebung war bei Motorola schon immer etwas flexibel – und je nach Region bekommt man oft ganz unterschiedliche Varianten.

Zurück zum Moto X70 Air: Das Smartphone ist nur 5,3 mm dünn und damit schlanker als sowohl das iPhone Air als auch das Galaxy S25 Edge. Der Kamerabereich steht allerdings etwas hervor, wodurch die Dicke dort auf 5,99 mm anwächst.

Trotz seiner schlanken Bauweise ist das Handy mit einem kompletten Kameraset ausgestattet – drei 50-Megapixel-Sensoren auf der Rückseite und einer weiteren 50-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite, alle von Samsung. Das ist durchaus ein Statement und ein klarer Seitenhieb auf Apple, das beim iPhone Air nur eine einzelne Kamera verbaut.

Das Moto X70 Air wiegt nur 159 Gramm und bietet trotzdem IP68- und IP69-Schutz. Dazu kommt eine Reihe an Farboptionen, die Motorolas Partnerschaft mit Pantone fortsetzen.

Die Modelle sehen großartig aus. Auch wenn die offiziellen Pantone-Namen noch nicht bekannt sind, gibt es ein graues Modell mit blauen Linsenringen sowie mehrere Grüntöne, die alle sehr ansprechend wirken.

Ein Metallrahmen ist bestätigt, aber noch ist unklar, welches Material für die Rückseite verwendet wird und wie sie strukturiert ist.

Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 7 Gen 4, der das Gerät klar in der Mittelklasse positioniert. Der 4.800-mAh-Akku ist für das schlanke Design großzügig bemessen, und mit 68 Watt Schnellladen über Kabel sowie 15 Watt kabellosem Laden ist es technisch gut ausgestattet.

In China wird das Smartphone mit 12 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB Speicher angeboten. Das deutet darauf hin, dass dieses ultradünne Modell im Vergleich zur Konkurrenz von Samsung und Apple tatsächlich erschwinglich bleibt.

Es könnte also gut sein, dass Motorola mit dem Moto X70 Air die Konkurrenz übertrifft: ein superdünnes Smartphone mit vollständiger Ausstattung zu einem niedrigeren Preis.

Auch wenn dieses Leak die Überraschung etwas vorwegnimmt, bleibt die Vorfreude groß. Der Launch am 5. November dürfte eines der spannendsten Smartphone-Events des Jahres werden.