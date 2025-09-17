Qualcomm rudert zurück – Snapdragon-Strategiewechsel betrifft kommende Android-Smartphones

Kurze Zusammenfassung Qualcomm hat seine neueste Snapdragon-Hardware vorgestellt – sie trägt jedoch verwirrenderweise den Namen Snapdragon 8 Elite Gen 5. Zur Begründung gibt das Unternehmen an, dass die Bezeichnung besser in die Reihenfolge anderer neuer Produkte passe.

Qualcomm hat seinen neuesten Snapdragon-Chip angekündigt, der die Premium-Android-Smartphones ab 2026 antreiben soll – und dabei gibt es eine überraschende Wendung. Die neue Hardware trägt den Namen Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Doch Moment: Was ist mit Snapdragon 8 Elite Gen 2, 3 oder 4 passiert? Nachdem Qualcomm mit dem 2024 eingeführten Snapdragon 8 Elite den „Gen“-Zusatz eigentlich aus der Namensgebung gestrichen hatte, kehrt das Unternehmen nun wieder zur sequentiellen Nummerierung zurück.

Kein Wunder also, wenn das für Verwirrung sorgt – es wirkt wie ein Rückzieher bei der Namensstrategie. Qualcomm hat die Entscheidung jedoch in einem Blogpost erklärt. Darin heißt es, dass Snapdragon 8 Elite weiterhin die Bezeichnung für die Top-Hardware bleibt, Gen 5 aber besser in die Snapdragon-8-Familie eingeordnet werden könne.

Zur Erinnerung: 2021 startete die Snapdragon-8-Serie, die die Snapdragon-800-Reihe ablöste, die seit 2013 im Einsatz war. Damals begann auch die Generationenzählung – mit 8 Gen 1, 8 Gen 2 und 8 Gen 3 in den Jahren 2021, 2022 und 2023. Dann folgte eine Pause mit dem 8 Elite – und jetzt geht es weiter mit 8 Elite Gen 5.

Qualcomms Entscheidung ist seltsam, aber sie macht Sinn

Es stand schon länger die Frage im Raum, wie die Nummerierung fortgeführt werden würde – und ob es einen Snapdragon 8 Elite Gen 2 geben sollte. Unter diesem Namen war die neue Hardware bislang auch bekannt. Die Namensänderung war zwar schon vor ein paar Wochen durchgesickert, wirkt aber letztlich logisch.

Qualcomm bringt jedes Jahr eine ganze Reihe an Chips auf den Markt, um Smartphones und Tablets in unterschiedlichen Preisklassen abzudecken. Innerhalb der Snapdragon-8-Serie gibt es daher häufig Varianten wie ein „s“ oder ein „Plus“, die meist etwas weniger Leistung bieten, dafür aber günstiger sind.

Bestätigt ist, dass es weitere Gen-5-Produkte geben wird. Denkbar wären also ein Snapdragon 8 Gen 5 als abgespeckte Version oder ein Snapdragon 8 Gen 5s. Solche Chips erscheinen üblicherweise nach dem Flagship, also Premium, und treiben dann die sogenannten Sub-Flagship-Geräte an.

Die vollständige Präsentation der neuen Hardware erfolgt kommende Woche auf dem Snapdragon Summit.

Welche Handys werden Snapdragon 8 Elite Gen 5 verwenden?

Es ist naheliegend, dass die kommenden Flaggschiff-Smartphones der meisten führenden Marken mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet werden. Für das Samsung Galaxy S26 wird erwartet, dass es die Variante „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy“ sein wird (ein ziemlicher Zungenbrecher), aber auch Marken wie OnePlus, Honor und Asus dürften die Hardware bald einsetzen.

Die erste Ankündigung kam von Xiaomi. Wie du vielleicht weißt, ist Xiaomi oft beim Snapdragon Summit dabei, um direkt am Tag der Präsentation zu verkünden, dass seine nächsten Smartphones mit der neuen Hardware ausgestattet werden.

Genau das ist auch diesmal passiert: Xiaomi hat auf Weibo (via 9to5Google) bestätigt, dass das Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max den Snapdragon 8 Elite Gen 5 nutzen werden.

Allzu lange müssen wir also nicht mehr warten, bis wir erfahren, wie leistungsstark die neue Hardware tatsächlich ist.