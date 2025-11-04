RedMagic 11 Pro erschüttert die Android-Welt mit super Premium-Spezifikationen zu einem Mittelklasse-Preis

Kurze Zusammenfassung Das RedMagic 11 Pro Gaming-Telefon wurde weltweit eingeführt, einschließlich in Großbritannien, Europa, den USA und Australien. Es ist ab einem verrückt niedrigen Preis von 699 € erhältlich und es gibt sogar weitere Rabatte für Frühbucher-Vorbestellungen.

RedMagic hat sein bisher leistungsstärkstes Flaggschiff-Gaming-Telefon auf den Markt gebracht, das RedMagic 11 Pro, das ab dem 13. November 2025 weltweit vorbestellt werden kann – einschließlich in Großbritannien, Europa, den USA und Australien.

Es wird dann ab dem 19. November vollständig veröffentlicht und verfügt über eine Spezifikationsliste, denen selbst die besten Android-Telefone kaum das Wasser reichen können. Dazu gehört Qualcomms kürzlich veröffentlichte High-End-Hardware, die Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform.

(Image credit: RedMagic)

Als primäres Gaming-Gerät verfügt das 11 Pro auch über den firmeneigenen RedCore R4 Gaming-Chip der Marke. Neben der Leistungsoptimierung während des Spiels kümmert sich dieser um das Wärmemanagement und hilft insbesondere bei der Steuerung des AquaCore Cooling Systems – der ersten fließenden fluorierten Flüssigkeitskühltechnologie, die in einem massenproduzierten Smartphone enthalten ist.

(Image credit: RedMagic)

RedMagic hat piezoelektrische Keramikmikropumpen und Flüssigkeitskanäle auf Mikron-Ebene eingesetzt, die mit KI-Server-Qualität fluorierter Flüssigkeit gefüllt sind. Sie sind vollständig abgedichtet, um Lecks zu verhindern, und die Flüssigkeit ist auch nicht leitend, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Das Kühlsystem wird durch 13 Dampfkammersysteme unterstützt, flüssiges Metall 3.0 darüber zur Wärmeübertragung und einem 24.000 U/min wasserdichten TurboVentilator (der schneller ist als der im Vorgängermodell des Telefons).

All dies sollte zu einem wesentlich kühleren Erlebnis während des Gamens führen – selbst wenn es bis an die Grenzen gebracht wird.

Weitere Hauptspezifikationen des RedMagic 11 Pro

Natürlich ist das RedMagic 11 Pro neben seiner Gaming-Fähigkeit auch ein alltägliches Android-Telefon. Es kommt mit einem 6,85-Zoll BOE X10 AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2688 x 1216 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 144 Hz.

Es ist in der Lage, Enhanced Black Frame-Insertion zu verwenden, um Flimmern während des Spielens zu reduzieren, und verfügt über eine 16-Megapixel-Frontkamera unter dem Display. Auf der Rückseite befindet sich ein Dreifach-Kamera-Setup mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor, einem 50-Megapixel-Ultraweitwinkel und einer 2-Megapixel-Hilfskamera zur Verbesserung spezialisierter Fotomodi.

(Image credit: RedMagic)

Die Akkulaufzeit wurde zwischen den Generationen verbessert, das 11 Pro enthält einen 7.500mAh Akku, der bis zu angeblich 34,1 Stunden allgemeiner Nutzung enthalten kann. RedMagic behauptet auch, dass man bis zu 7,4 Stunden intensives Gaming mit einer einzigen Ladung genießen kann, wie zum Beispiel wenn man Genshin Impact bei voller Bildrate spielt.

Das Telefon unterstützt superschnelles 80W kabelgebundenes und kabelloses Laden und kann in nur 68 Minuten von null auf hundert geladen werden. Reverse Charging ist ebenfalls an Bord, sodass du das Gerät verwenden kannst, um ein anderes Gerät kabellos aufzuladen – wie zum Beispiel ein Paar Ohrhörer.

RedMagic 11 Pro globale Preise

Das alles ist ziemlich beeindruckend, aber vielleicht am beeindruckendsten ist, wie viel es kostet.

Das RedMagic 11 Pro beginnt bei nur 699 € für die Cyro matte schwarze Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Du kannst es auch in transparentem Schwarz oder Weiß (Nightfreeze und Subzero) erhalten, um die Flüssigkeitskühlung unter dem hinteren Gehäuse zu sehen.

(Image credit: RedMagic)

Diese Modelle sind etwas teurer, aber selbst die High-End-Version kostet nur 999 € für ein transparentes Modell mit 24 GB RAM und 1 TB Speicher.

RedMagic bietet auch einen Rabatt für diejenigen an, die ihre Geräte frühzeitig bestellen – neben einem kostenlosen Geschenk können Kund*innen Geld sparen (ca. 26 €), wenn du einen Frühbucher-Gutschein vom RedMagic eigenen Webstore vom 13. bis 18. November 2025 kaufst.

Du kannst diesen Gutschein dann am 18. November im Frühbucher-Zugang einlösen, wobei der weltweite offene Verkauf schließlich am 19. November beginnt.