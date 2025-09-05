Samsung Galaxy S26 könnte mehr mit dem iPhone 17 gemeinsam haben, als wir dachten

Kurze Zusammenfassung Ein geleaktes Bild behauptet, drei Dummy-Modelle der Samsung Galaxy S26-Reihe zu zeigen. Das Foto, vom zuverlässigen Leaker Sonny Dickson, zeigt, dass Samsungs nächstes Flaggschiff möglicherweise das neueste Qi2-Wireless-Charging mit Magneten übernimmt. Ein Modell ähnelt auch den geleakten iPhone 17-Renderings.

Ein neues geleaktes Bild der Samsung Galaxy S26-Reihe legt nahe, dass die nächste Flaggschiff-Reihe mehr mit dem iPhone 17 gemeinsam haben könnte, als zuvor behauptet.

Das neue Android-Telefon von Samsung wird in drei Varianten erwartet und nun ist ein Bild von Dummy-Einheiten online aufgetaucht.

Das Foto stammt vom zuverlässigen Leaker Sonny Dickson und zeigt, was er als die Designformen bezeichnet, die wir für das Samsung Galaxy S26 Pro, S26 Ultra und S26 Edge erwarten können.

Während die Galaxy S26 Pro und Galaxy S26 Ultra Modelle ihren Vorgängern ähneln, ist es die Galaxy S26 Edge-Variante, die in Bezug auf Designelemente heraussticht.

(Image credit: Sonny Dickson)

Das Foto zeigt, dass wir ein Trio von Galaxy S26-Geräten erwarten können, wobei das kleinste und das größte eine ähnliches Kameralayout teilen, aber die mittlere Option eine seitliche Verteilung mit einem größeren Vorsprung aufweist.

Dieses Modell ähnelt dem gemunkelten iPhone 17 Pro-Modellen mit einer kräftigen Kameraeinheit, die über die gesamte Breite des Geräts verläuft. Gerüchte deuten darauf hin, dass es sich um das Samsung Galaxy S26 Edge handelt.

Deutet dieses vollflächige Kameramodul, das aus der Rückseite herausragt, darauf hin, dass der Rest des Geräts schlanker sein wird? Es ist schwer zu sagen aus dem Winkel, in dem das Foto aufgenommen wurde, aber vermutlich ragt es heraus, um zusätzliche Dicke des Geräts zu vermeiden.

Was das auch für die Akkulaufzeit bedeutet, bleibt abzuwarten.

Samsung verbaut traditionell größere Batterien als Apple, aber mit dieser Option, die durch eine schlankere Bauform entfernt wird, wird es interessant sein zu sehen, welche Softwaretricks nötig sind, um eine ganztägige Leistung zu gewährleisten.

Die Batterie zu verstärken könnte jedoch einfacher sein, da das geleakte Bild auf Qi2-Wireless- und Magnetladung hinweist. Dies wird ziemlich deutlich durch die kreisförmige Aussparung auf der Rückseite der Geräte gezeigt.

Samsung wird voraussichtlich seine Galaxy S26-Reihe ab Februar auf den Markt bringen. Das Unternehmen kündigt seine neuen Galaxy-Flaggschiff-Telefone normalerweise auf seinem Galaxy Unpacked-Event zu Beginn jedes Jahres an, wobei eine weiter verbreitete Veröffentlichung typischerweise zwei Wochen später erfolgt.