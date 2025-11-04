Samsungs Foldables müssen sich bald einem neuen, spannenden Gegner stellen

Kurze Zusammenfassung Details zum nächsten Oppo-Foldable sind geleakt worden. Berichten zufolge soll es sehr dünn sein und über einen riesigen Akku verfügen. Das Oppo Find N6 wird voraussichtlich leistungsstark auf High-End-Niveau sein, allerdings gibt es noch keine Angaben dazu, wann oder wo es erscheinen wird.

Samsung und Honor geben 2025 den Ton bei den besten Foldables an, doch Anfang 2026 könnte mit dem Oppo Find N6 ein neuer Herausforderer auftauchen.

Das Oppo Find N5 wurde im Februar 2025 vorgestellt und fiel vor allem durch seine Schlankheit und den riesigen Akku auf. Es wurde allerdings nicht weltweit veröffentlicht – die USA und Europa wurden ausgelassen. Mit dem Nachfolger könnte sich das ändern, zumindest für eine Version des Geräts.

Es sind jetzt einige Details zum Oppo Find N6 geleakt worden, die uns einen Einblick geben, was zu erwarten ist – und ob es das Samsung Galaxy Z Fold 7 herausfordern könnte. Die Informationen stammen vom bekannten Leaker Digital Chat Station.

Besonders interessant: Snapdragon 8 Elite Gen 5 als Prozessor, ein 6.000 mAh-Akku, sowie ein 8,1-Zoll-Innendisplay und ein 6,6-Zoll-Außendisplay. Das verspricht viel Leistung, lange Akkulaufzeit und zwei große Displays.

Außerdem soll es eine 50-Megapixel-Hauptkamera und ein 3x optisches Teleobjektiv geben, ebenfalls mit 50-Megapixel-Sensor. Angaben zur Ultraweitwinkelkamera fehlen, es ist aber sicher anzunehmen, dass sie in dem Modell verbaut wird.

Verglichen mit dem Vorgänger scheint die Hauptkamera ein Upgrade zu erhalten, während die beiden anderen Sensoren vermutlich gleich bleiben. Der Zoom soll technisch wieder bei 3,3x liegen.

Weitere Hardware-Details besagen, dass das Oppo Find N6 einen seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor behält und über einen anpassbaren Button, kabelloses Laden und IPX9-Wasserschutz verfügt.

Abschließend heißt es, dass das Gerät noch dünner und leichter als ein herkömmliches Foldable sein soll, was zeigt, dass Oppo den Kurs der schlanken Handys einschlägt, um mit Samsung und dem Honor Magic V5 zu konkurrieren.

Wird das Oppo Find N6 in den USA und Europa auf den Markt kommen?

Die Frage, ob das Find N6 tatsächlich in den USA und Europa auf den Markt kommen wird, bleibt – da sich das Find N5 überwiegend auf Asien konzentrierte.

Das führt zu den Plänen von OnePlus: OnePlus brachte 2025 kein Foldable auf den Markt, doch kaum galt das OnePlus Open 2 als „abgesagt“, tauchten erste Details zu zukünftigen Plänen auf.

Da Oppo und OnePlus einen gemeinsamen Entwicklungszyklus haben, ist es wahrscheinlich, dass ein Foldable von OnePlus 2026 auf dem Oppo Find N6 basiert. Angesichts des Status von OnePlus in den USA und Europa könnte es sein, dass Oppo das Find N6 nicht global veröffentlicht, sondern stattdessen die Marke OnePlus nutzt, um breitere Märkte zu erschließen.

Das ist zwar Spekulation, aber für Oppo gibt es noch einiges zu verbessern: Die Hardware war hervorragend, doch die doppelten App-Stores und einige störende Anpassungen von Android sorgten dafür, dass das Oppo Find N5 nicht ganz so rund lief, wie man es erwarten würde.

In unserem Test des Oppo-Foldable sagte T3s Mike Lowe: „Obwohl ich viele Aspekte des Find N5 wirklich schätze, gibt es immer noch kleine Software-Macken – wie die Touch-Empfindlichkeit, eigenartige Designentscheidungen und doppelte App-Stores –, die nicht ganz mit der insgesamt eleganten Gestaltung des Geräts mithalten.“