Schlechte Nachrichten für Android-Fans – ein Klassiker verschwindet

Kurze Zusammenfassung Der Gründer und Entwickler von Nova Launcher hat das Unternehmen verlassen. Damit wird die App nicht mehr weiterentwickelt und steht vor einer ungewissen Zukunft. Nova Launcher ist seit 2011 Teil der Android-Welt und macht es Fans leicht, ihre Handys nach Belieben anzupassen.

Anpassen war schon immer ein Eckpfeiler von Android. Schon seit den frühen Tagen 2008 auf dem HTC Dream (oder Google G1) war es ein großer Vorteil von Android gegenüber Apples iOS, dass du Teile der Benutzeroberfläche nach deinen Wünschen umstellen konntest.

Eine der größten Änderungen, die du vornehmen konntest, war der Launcher oder die Startbildschirmseiten. Damit konnte man den Charakter eines Handys stark verändern, von einer unbekannten Marke kaufen und trotzdem genau so einrichten, wie man es haben wollte – oder einfach den Startbildschirm des Herstellers umgehen.

Keine App war dafür so bekannt wie Nova Launcher. Nun sieht es leider so aus, als würde die beliebte App nicht mehr weiterexistieren. Zwar kannst du sie weiterhin downloaden, aber nach dem Weggang von Kevin Barr, dem Gründer und ursprünglichen Entwickler, sind keine weiteren Updates mehr geplant.

Wenn wir zurück ins Jahr 2022 blicken, wird die Geschichte etwas klarer. Damals wurde Nova Launcher von Branch übernommen, einem Unternehmen für Deep Linking und Metriken. 2024 wurde die Belegschaft entlassen, nur Kevin Barry arbeitete noch an Nova Launcher.

Laut einem Blogbeitrag von Barry (via 9to5Google) wurde ihm aber jetzt gesagt, er solle aufhören, an Nova Launcher zu arbeiten, und hat Branch daher vollständig verlassen.

Das lässt Nova Launcher in der Schwebe – das letzte Update wurde im Mai 2024 durchgeführt.

Wahrscheinlich heißt das, dass es Zeit ist, sich von Nova Launcher zu verabschieden und eine andere Launcher-Lösung zu finden. Barry wollte Nova Launcher eigentlich Open Source machen, aber am Ende ist das leider nie umgesetzt worden.

Nova Launcher hat das Android-Erlebnis im letzten Jahrzehnt maßgeblich geprägt, und ich selbst habe es auf mehreren Geräten genutzt. Besonders gut fand ich, dass du Funktionen nachrüsten konntest, die deinem Handy fehlten, und so dein Gerät genau so einrichten konntest, wie du es wolltest.

Ich muss zugeben, Google Now hat mich damals ziemlich abgelenkt. Ich fand den Launcher richtig clever, weil er einen guten Einblick in Googles Pläne für die Zukunft gab. Die Hersteller haben gesehen, dass viele Nutzer:innen Nova Launcher nutzten, und ihre eigenen Optionen ausgebaut, um mehr Flexibilität zu bieten – bis vor kurzem, als Drittanbieter-Launcher wieder mit mehr Kompromissen verbunden waren.

Wenn man den Fortschritt von Android betrachtet, waren die frühen Jahre richtig spannend und witzig – man hatte das Gefühl, ein Handy genau so nutzen zu können, wie man wollte. Heute hat sich die Welt verändert: Mehr Fokus auf Sicherheit, proprietäre Erlebnisse und das Versprechen, dass KI uns wieder zurück zu diesen glücklichen Tagen bringen könnte.

Jetzt wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen – leider scheint KI sich stattdessen auf Übersetzungen, Zusammenfassungen und das Erstellen alberner Bilder zu konzentrieren.

Leb wohl, Nova Launcher – dein Platz in der Android-Geschichte ist sicher.