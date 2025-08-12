Dieses iPhone-Feature verändert dein Multiroom-Sound-Erlebnis

Eines der besten Features von Wi-Fi-fähigen Lautsprechern ist, dass du Musik direkt von deinem Handy, Tablet oder Laptop abspielen kannst, ohne sie physisch anschließen zu müssen. Ich nutze AirPlay von meinem iPhone 16 Pro mittlerweile als Hauptmethode, um zu Hause Musik zu hören, da es einige klare Vorteile gegenüber einer speziellen App oder einem Sprachassistenten bietet.

Meistens möchte ich Musik nur in einem Raum hören, also starte ich die Apple Music App auf meinem Handy oder wähle die BBC Sounds App, um die neueste Folge der Craig Charles Funk and Soul Show zu hören. Über die AirPlay-Einstellungen wähle ich dann einfach meinen bevorzugten Lautsprecher aus.

Für mein Büro habe ich ein Sonos-Gerät, im Schlafzimmer steht ein Apple HomePod und im Wohnzimmer habe ich eine Marantz Stereo 70s, die ebenfalls im Netzwerk hängt. Egal, welchen Lautsprecher ich nutzen möchte – ich suche ihn einfach in der AirPlay-Liste aus und die Musik startet sofort.

AirPlay klingt großartig

Der beste Teil an AirPlay ist aber das Multiroom-Sound-Erlebnis. Viele Lautsprecher-Hersteller bieten mittlerweile die Möglichkeit, ihre Speaker zu einem Multiroom-System zu verbinden – allerdings meist nur innerhalb der eigenen Marke. Die Sonos-App zum Beispiel erlaubt zwar das Abspielen auf mehreren Geräten, aber eben nur mit Sonos-Lautsprechern.

Mit AirPlay 2.0 kann ich hingegen ganz einfach Lautsprecher von verschiedenen Herstellern miteinander verbinden. Eigentlich kann jedes Gerät, das AirPlay unterstützt, Teil eines Multiroom-Setups werden. Sogar Outdoor-Lautsprecher können mitmachen – vorausgesetzt, dein WLAN reicht so weit.

Klar, du bekommst hier keine echte Hi-Res-Lossless-Qualität, deshalb greifen Audiophile vielleicht lieber zu einem portablen Audio-Player, der direkt an den Verstärker oder an ein Streaming-Gerät angeschlossen wird. Für die meisten von uns ist die Qualität aber mehr als ausreichend.

Multiroom-Sound hat außerdem den Vorteil, dass du die Lautstärke an den einzelnen Lautsprechern niedriger halten kannst, weil der Sound nicht über große Distanzen getragen werden muss. Oder du drehst alle auf Maximum und hast ein beeindruckendes Soundsystem für deine Party. Du kannst sogar mehrere Lautsprecher im selben Raum nutzen – auch wenn sie nicht markenübergreifend als Stereo-Paar funktionieren, bleiben sie synchron und liefern ein tolles Klangerlebnis.

Wenn du dein Handy nicht als Hauptquelle nutzen willst, kannst du auch dein MacBook oder iPad zum Musikstreamen verwenden. Ich hoffe, dass wir irgendwann einen HomePod mit Display sehen werden, der es ermöglicht, die Lautsprecher genauso einfach zu steuern.