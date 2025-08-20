JBLs Boombox 4: Mehr Power, längere Spielzeit

Kurze Zusammenfassung JBLs Boombox 4 ist bereits in China erhältlich, und in den nächsten Wochen soll sie auch in anderen Ländern auf den Markt kommen. Sie ist leichter als das Vorgängermodell, hat größere Treiber, kommt aber ohne Subwoofer.

JBL stellt einige der besten Bluetooth-Lautsprecher her und hat Anfang dieses Jahres gleich drei davon aktualisiert – nur die Boombox, ihren schweren Partylautsprecher, nicht. Zumindest noch nicht.

Jetzt gibt es eine brandneue Version: Die JBL Boombox 4 ist bereits in China erhältlich und wird wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Monaten weltweit verfügbar sein.

Das vollständige Datenblatt ist übrigens auch auf der internationalen JBL-Website zu finden.

Die Boombox 4 ist richtig laut und liefert bis zu 210 W am Stromnetz und 180 W im Batteriebetrieb. Außerdem hat JBL einen der wenigen Kritikpunkte der Boombox 3 angepackt – das Gewicht. Die neue Version ist rund 12 % leichter als das alte Modell.

Das neue Modell ist deutlich leichter als die Boombox 3 (abgebildet) (Image credit: JBL)

JBL Boombox 4 im Test: Hauptmerkmale und erwartete Preisgestaltung

Die Boombox 4 hat größere Treiber als ihr Vorgänger, verzichtet aber auf einen eigenen Subwoofer. Dafür bietet sie zwei 5-Zoll-Woofer, zwei 0,75-Zoll-Hochtöner und drei passive Radiatoren. JBLs AI Sound Boost sorgt außerdem dafür, dass die Audioanalyse automatisch angepasst wird, damit der Sound über die gesamte Lautstärke hinweg konsistent bleibt.

Die Boombox 4 hält bis zu 34 Stunden durch. Ohne die Battery-Boost-Funktion sind es 28 Stunden, dafür bekommst du aber sechs Stunden extra Wiedergabe – zehn Stunden mehr als beim Vorgänger.

Für draußen gibt es jetzt auch IP68-Schutz gegen Wasser und Staub, vorher war es bei der Boombox 3 noch IP67. Bluetooth 5.4 mit Auracast ist dabei, und wer die Boombox per USB-C anschließt, kann verlustfreie Audioqualität genießen.

In puncto Preise außerhalb Chinas gibt es noch keine Infos. In China liegt die Boombox 4 bei rund 560 $, ähnlich wie das Vorgängermodell, das 2022 für 449 £ / 499 $ / 549 € (etwa 933 AU$) auf den Markt kam.

Ein genauer Starttermin für Großbritannien, die USA, die EU oder Australien wurde noch nicht bekanntgegeben, aber Gerüchte deuten auf September 2025 hin, mit Versand einige Wochen später.