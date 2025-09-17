Diese Kompaktkamera bietet ein Leica-Objektiv mit einem unglaublichen Zoombereich – und eine schicke neue Farbe.

Kurze Zusammenfassung Die Lumix TZ99 ist jetzt in einem schicken weißen Finish erhältlich. Das ist eine beeindruckende Kompaktkamera – und sie hat jetzt einen frischen neuen Look.

Eines meiner Lieblingsdinge an der Renaissance der 2000er-Jahre ist die erneute Liebe für Kompaktkameras. Damals waren diese praktischen kleinen Geräte perfekt, um sie überallhin mitzunehmen und alles um einen herum festzuhalten.

Das gilt auch heute noch, und dank der modernen Technologie kann man unglaubliche Kameraspezifikationen in einem winzigen Format erhalten. Für mich ist die Lumix TZ99 eine der besten Optionen auf dem Markt – und sie wurde gerade in einer neuen weißen Farbvariante veröffentlicht.

Es ist eine wirklich stilvoll aussehende Kamera, wobei das weiße Finish eine zusätzliche jugendliche Lebendigkeit verleiht. Das wird durch silberfarbene Details und einen grauen Griff für einfache Handhabung ergänzt.

(Image credit: Lumix)

Das eigentliche Highlight dieser Kamera ist das Objektiv. Es ist ein Leica DC-Zoom-Objektiv mit einem äquivalenten Brennweitenbereich von 24-720mm. Nein, das ist kein Tippfehler – du erhältst wirklich einen 30-fachen optischen Zoom mit dieser Kamera!

Das ist ein unglaublicher Bereich für ein so kleines Gerät und macht es zu einer der besten Optionen für eine Reisekamera. Dank der integrierten iZoom-Funktion wird der Zoombereich sogar noch erweitert.

Neben der schieren Reichweite gibt es auch ein fünf-Achsen-Hybrid-OIS-System, das dazu beitragen soll, Verwackeln und Bewegungen zu minimieren, die deine Bilder unscharf machen könnten. Das wird wirklich von Vorteil sein, egal ob du schnell im Familienurlaub unterwegs bist oder einfach nur versuchst, den gesamten verfügbaren Zoom zu nutzen.

(Image credit: Lumix)

Auch Videos kommen nicht zu kurz. Du kannst in 4k bei 30fps aufnehmen, während Aufnahmen bis zu 120fps mit niedrigerer Auflösung für einige wirklich beeindruckende Zeitlupenaufnahmen verfügbar sind.

Zum Preis von 549 € bietet diese Kamera viel. Für jeden, der nach einer einfachen Kamera sucht, die wirklich alles kann – und einen Qualitätssprung gegenüber dem, was wir alle in unserem Smartphone haben – kann man kaum etwas falsch machen.

Ich bin auch ein großer Fan der neuen weißen Farboption. Sie ist bisschen anders und das sollten wir feiern – es gibt fast einen Hasselblad XPAN-Look, der viele Herzen höher schlagen lassen wird.