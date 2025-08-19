Die neue Xbox-Konsole ist bereits bei Amazon aufgetaucht – und das noch vor dem offiziellen Launch

Kurze Zusammenfassung Amazon hat letzte Woche versehentlich eine Produktseite für die Xbox Ally Handheld-Konsole veröffentlicht und dabei auch gleich das Erscheinungsdatum bestätigt. Neben dem Preis wurden in der Produktseite auch weitere Details enthüllt.

Xbox steht kurz davor, auf der Gamescom in dieser Woche einige große Ankündigungen zu machen – die wohl am sehnlichsten erwartete Ankündigung dreht sich um die nächste Konsole (oder Konsolen).

Das Unternehmen wird ab Mittwoch, dem 20. August, live von der „größten Videospielmesse der Welt“ in Deutschland streamen, und wir erwarten wichtige Hardware-Details.

Dazu gehören nicht nur zusätzliche Spezifikationen zu den ROG Xbox Ally X und Xbox Ally Handhelds, sondern auch Informationen darüber, wann sie erhältlich sein werden – sowohl zur Vorbestellung als auch zum finalen Release. Außerdem sollten wir offizielle Preise erfahren.

Dank Amazon US haben wir nun jedoch bereits so etwas wie eine offizielle Bestätigung von zumindest einem dieser Punkte.

(Image credit: Xbox)

Veröffentlichungsdatum der Xbox Ally X und Xbox Ally bekanntgegeben

Amazon.com hat letzte Woche versehentlich eine Produktseite gepostet für das günstigere Modell veröffentlicht. Sie wurde inzwischen wieder entfernt, doch zuvor konnte Tom Warren von The Verge einige interessante Infos und eine Anzahl von Marketingbildern sichern.

the Xbox Ally has appeared on Amazon, but no price or release date info. I'd expect info on both at Gamescom next week. While euro pricing has leaked it's the USD pricing that's key for this device https://t.co/RRDVTU22mF pic.twitter.com/X5kDQXUcVsAugust 13, 2025

Die Amazon-Produktseite verriet außerdem das Versanddatum für den Handheld – den 16. Oktober 2025.

Das entspricht einer früheren Vermutung, über die wir bereits berichtet hatten, die vom bekannten Games Industry Leaker Billbil-kun von Dealabs stammt. Gleichzeitig bestätigt dies praktisch, dass die Vorbestellungen nach der Xbox-Ankündigung am 20. August starten werden.

Billbil-kun hatte außerdem zuvor behauptet, dass die europäischen Preise für die Xbox Ally X und die Xbox Ally bei 899 Euro bzw. 599 Euro liegen werden – beide Modelle also im Premiumbereich für PC-basierte Gaming-Handhelds, wobei die Amazon-Produktseite keine Preise enthielt, sodass es schwer ist, dies genau zu bestätigen.

Was ist der ROG Xbox Ally Handheld?

Xbox kündigte seine ersten offiziellen Gaming-Handhelds Anfang Juni an, nachdem monatelang spekuliert worden war.

Hergestellt von Asus, sind der ROG Xbox Ally X und der ROG Xbox Ally (so die vollständigen Bezeichnungen) PC-Geräte, die eine stark angepasste Version von Windows mit Xbox-Overlay ausführen.

Beide Geräte verfügen über ein 7-Zoll-IPS-Display mit 1080p-Auflösung und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz sowie Unterstützung für Freesync Premium. Die Helligkeit wird mit 500 Nits angegeben.

Beide Geräte verfügen außerdem über einen eigenen Xbox-Home-Button und starten direkt Xbox Full Screen Experience, sobald sie eingeschaltet werden. Dennoch gibt es einige wesentliche Unterschiede zwischen den Modellen, die den Preisunterschied begründen.

Das günstigere Xbox Ally-Modell ist in Weiß erhältlich und nutzt einen AMD Ryzen Z2 A Prozessor. Außerdem verfügt es über 16 GB LPDDR5-RAM und 512 GB SSD-Speicher.

Das Spitzenmodell Xbox Ally X geht hier einen Schritt weiter: Es wird ihn in Grau/Schwarz geben und er läuft auf dem AMD Ryzen AI Z2 Extreme und bietet 24 GB RAM sowie 1 TB SSD-Speicher.

Weitere Details werden im Laufe der Woche bekanntgegeben, und wir werden unsere eigenen Eindrücke liefern, sobald wir die Handhelds selbst auf der Gamescom testen.