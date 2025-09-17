Es gibt bald eine Retro-Spielekonsole, mit der selbst ich nicht gerechnet habe

Kerstin Findeisen
Kurze Zusammenfassung
Einer der heiligen Grale unter den Retro-Spielkonsolen kehrt in Miniaturform zurück.
Die Vectrex Mini wird eine kleinere OLED-Version des Originals sein und die vektor-basierten Monochrom-Spiele der frühen 80er einem neuen Publikum näherbringen.
Die frühen 80er-Jahre waren eine spannende Zeit für Videospiele. Überall schossen Spielhallen aus dem Boden, erschwingliche Heimcomputer kamen auf den Markt, und Atari schien mit seinem VCS/2600 die Konsolenwelt zu dominieren.
Die Videospielbranche boomte so sehr, dass auch besonders ungewöhnliche Veröffentlichungen dabei waren – oft von großen Unternehmen, die eigentlich für ganz andere Produkte bekannt waren.
Eine dieser ungewöhnlichen Konsolen war die Vectrex – ein Heimgerät mit eigenem monochromen Display, fest verdrahtetem Joypad und Overlays, die je nach Spiel die Farben auf dem Bildschirm veränderten.
Natürlich war die Konsole kein kommerzieller Erfolg, doch Retro-Gaming-Fans haben sie seitdem in guter Erinnerung behalten – selbst wenn sie nie auf einem Original gespielt haben.
Genau hier kann die Vectrex Mini punkten.
Die Retro-Konsolen-Neuauflage, die bald über einen Kickstarter finanziert wird, wurde erstmals auf der jüngsten Gamescom vorgestellt und interpretiert die originale Vectrex neu – allerdings mit einigen entscheidenden Änderungen.
Zunächst einmal wird sie etwa halb so groß sein – sonst wäre sie ja kaum „Mini“ – behält aber die Grundform des Originals bei. Anstelle des CRT-Monitors, auf dem die Vectrex aufgebaut war, kommt diesmal ein 5-Zoll-AMOLED-Display zum Einsatz.
Der bisher verkabelte Controller wird jetzt drahtlos, außerdem unterstützt die Vectrex Mini HDMI-Out, um sie an einen größeren Bildschirm anzuschließen, und verfügt über einen microSD-Karten-Slot, um zusätzliche Spiele hinzuzufügen.
Wie an anderer Stelle (bei 80s Nostalgia und Retrododo) berichtet, wird das Gerät mit 12 vorinstallierten Spielen samt farbigen Overlays geliefert – für zusätzliche Spiele muss man sich selbst etwas einfallen lassen, vielleicht mit eigenen bunten Folien oder so ähnlich.
Der Schöpfer der neuen Version hat auf X verraten, dass die Kickstarter-Phase am 3. November startet, sodass noch genug Zeit bleibt, sich mit dem Original vertraut zu machen. Glücklicherweise zu vermerken: Im Vergleich zu heute erhältlichen Original-Vectrexen ist die Mini-Version deutlich günstiger.
Vectrex Mini is coming! Register on the Kickstarter landing page to be alerted on November 3, 2025.https://t.co/2W0S7bluCM pic.twitter.com/7NqvmP9yJASeptember 10, 2025
Für ein voll funktionsfähiges Modell von 1982/83 muss man auf Auktionsplattformen wie eBay über 900 Euro zahlen, doch die Vectrex Mini soll deutlich günstiger sein – während der Finanzierungsphase wird sie für ca. 149 Euro angeboten, so die Angaben.
Zum ersten Mal wird sie auch in Weiß erhältlich sein, zusätzlich zur klassischen Schwarz-/Graukombination des Originals.
