Sonys Next-Gen-Konsole Leaks – mehr Switch 2 als PS5 Pro

Kurze Zusammenfassung Gerüchte über eine PS6-Handheld-Konsole halten an, wobei die neuesten darauf hindeuten, dass sie mit einem Switch-ähnlichen Dock geliefert wird. Es wird gesagt, dass dies die Spiele beim Spielen auf einem Fernseher verbessern soll, mit Fähigkeiten, die über die der PS5 hinausgehen.

Wir sind vielleicht noch ein paar Jahre von der nächsten Konsolengeneration entfernt, aber das hat die Leaks und Gerüchte darüber, was von den großen Marken zu erwarten ist, nicht gestoppt.

Wir haben kürzlich von potenzieller Hardware gehört, die angeblich die PlayStation 6 antreibt und nun hat ein renommierter Branchen-Leaker die Pläne von Sony für eine PS6-Handheld enthüllt.

Wir haben in der Vergangenheit viele Male von einem möglichen Nachfolger der PS Vita gehört, aber dieselbe Quelle auf dem Moore's Law is Dead YouTube-Kanal (via VGC) behauptet, zusätzliche Details über das tragbare Gerät herausgefunden zu haben. Und eines davon wird Nintendo Switch-Fans bekannt vorkommen.

Der Kanal hat enthüllt, dass das PS6 Handheld mit einer Docklösung geliefert wird, ähnlich wie die Switch. Es wird gesagt, dass es zahlreiche Verweise auf das Gerät in „mehreren Dokumenten“ gesehen hat, angeblich einschließlich einiger, die von AMD geleakt wurden.

Angesichts der Tatsache, dass AMD höchstwahrscheinlich die Grafik-Hardware für das Handheld und die leistungsstärkere, eigenständige PS6 liefert, ist dies ein wichtiger Teil des Puzzles.

Noch interessanter ist, dass der Kanal behauptet, das tragbare Gerät werde auch wie eine Switch 2 funktionieren, wenn es angedockt ist – und deutlich mehr Leistung bieten, um Spiele zu verbessern. Es wird gesagt, dass es in diesem Modus sogar leistungsstärker als die PS5 ist.

Es wird enthüllt, dass das Handheld mit einem AMD-Chipsatz mit vier Zen 6c-Kernen betrieben wird, wobei die Grafik 16 RDNA 5 CUs umfasst, die im Handheld-Modus mit 1,2 GHz und im angedockten Modus mit 1,65 GHz getaktet sind.

Wann wird das PS6-Handheld veröffentlicht?

Leider wird es noch eine Weile dauern, bis all dies gesagt werden kann. Es wird nicht erwartet, dass Sony eine neue Konsole – ob Handheld oder anderweitig – vor 2027 ankündigt. Und Pläne können sich bis dahin immer ändern.

Es macht jedoch sicherlich Sinn, dass das Unternehmen wieder in den Handheld-Markt einsteigen möchte, insbesondere mit der Xbox Ally X und Ally am Horizont. Das PlayStation Portal ist ein hervorragendes Zubehör für die PS5 und ein anständiges Cloud-Streaming-Gerät, kann jedoch nicht mit einer dedizierten tragbaren Konsole konkurrieren.

Und da die PS Vita noch immer von jedem, der eine besaß, in guter Erinnerung behalten wird, wird ihre Rückkehr mit Freude erwartet.