Xbox Ally X im Test – ein Early-Bird verrät, wie die neue Konsole läuft

Kurze Zusammenfassung Eine kurze Rezension der Asus ROG Xbox Ally X ist bereits online erschienen, nachdem ein Nutzer scheinbar seine Vorbestellung frühzeitig erhalten hat. Es scheint, dass die Leistung angemessen hoch ist, während das Display der einzige Knackpunkt sein könnte.

Wir sind nur noch ein paar Wochen davon entfernt, dass Xbox seine ersten offiziellen Handhelds ausliefert, und die Vorfreude steigt. Ab dem 16. Oktober werden die Asus ROG Xbox Ally und die Xbox Ally X in den Händen von Gamer*innen liegen – und T3 liefert euch unsere ausführlichen Reviews, sobald alles richtig getestet ist.

Wer aber nicht so lange warten will, bekommt jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack: Ein Gamer hat offenbar seine Vorbestellung der Xbox Ally X vorzeitig erhalten und online seine ersten Eindrücke geteilt.

Auf Reddit berichtet der Nutzer hmika59 (via Pure Xbox), dass sein Xbox-Handheld nicht nur schon angekommen sei, sondern er es auch schon ausprobiert hat. Laut seinen Angaben wurde die Konsole über Amazon Frankreich verschickt.

In einem Folgebeitrag hat der Reddit-Nutzer hmika59 dann eine detaillierte First-Impression-Review veröffentlicht, in der er auch die Leistung des Handhelds kommentiert. Andere Nutzer*innen haben die Review inzwischen unter ihren eigenen Reddit-Accounts geteilt, doch diese Version wirkt authentisch.

Laut hmika59 liefert die Xbox Ally X „zuverlässige Performance“, wenn Spiele in 900p bis 1080p bei mittleren bis hohen Einstellungen laufen. Dabei erreicht die Konsole bis zu 40 fps bei 25 W.

Mit aktivierter FSR kann die Bildrate sogar auf rund 80 fps hochgeschraubt werden – ein sehr beeindruckender Wert.

Die einzigen Kritikpunkte bisher betreffen das Display: Mit 7 Zoll ist es im Vergleich zu anderen PC-Gaming-Handhelds eher klein. Auch wenn es 1080p und 120 Hz bietet, erinnert die Größe eher an das Nintendo Switch OLED-Modell. Das ursprüngliche Steam Deck-Display war ebenfalls 7 Zoll, wurde aber beim Steam Deck OLED etwas vergrößert.

Zudem wirkt der Xbox Ally X durch den Verzicht auf ein OLED-Panel im Vergleich zu manchen Konkurrenten ein wenig hinterher. „Es fühlt sich wie ein Schritt zurück an, wenn man einmal OLED genutzt hat“, schreibt der Redditor.

Für die meisten dürfte aber die Leistung im Vordergrund stehen – und die scheint vielversprechend zu sein. Das könnte am Ende das Wichtigste sein. Hmika59s vollständige Review kannst du unten nachlesen.

Wir werden euch bald unsere ausführliche Review zum Xbox Ally X (und hoffentlich auch zum Xbox Ally) liefern.

Bis dahin halten wir euch natürlich über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.