5 Dinge, die das iPhone 17 braucht, um ein Gewinner zu sein – meine Wunschliste für neue Features

Das nächste iPhone dürfte jetzt weniger als einen Monat vom Launch entfernt sein, und obwohl es schon ein paar, jedoch noch ungenaue, Details gibt, bleibt das finale Gerät nach wie vor ein Geheimnis.

Früher war ein neues iPhone noch ein echtes Feature-Wunder, das das Vorgängermodell sofort alt aussehen ließ. Heute sind die Neuerungen eher klein und schrittweise. Die Kamera bekommt bessere Sensoren, das Display wird heller, die Akkulaufzeit verbessert sich.

Das ist nichts Ungewöhnliches – bei Digitalkameras war das genau dasselbe, als sie ausgereift waren (bevor sie größtenteils von Kamerahandys ersetzt wurden). Trotzdem gibt es über ein paar Generationen hinweg immer noch spürbare Verbesserungen, was für die meisten Käufer*innen perfekt ist. Wenn du dein Smartphone zwei Jahre lang nutzt, bringt das nächste Modell immer noch einen großen Sprung.

Ich nutze das iPhone 16 Pro seit 11 Monaten und es ist nach wie vor ein klasse Gerät. Aber wenn man sich die Konkurrenz anschaut, gibt es definitiv ein paar Punkte auf meiner Wunschliste fürs nächste Modell. Einige davon werden sicher umgesetzt, andere eher beim iPhone im nächsten Jahr – oder sogar erst übernächstes Jahr.

(Image credit: Future)

1. 200MP Kamera / 10x Zoom

Man kann sagen: Auch wenn die Kamera im iPhone 16 tolle Bilder macht, sind die Specs eher konservativ. 48 MP Hauptkamera plus Ultraweitwinkel, unterstützt von einer 12 MP-Telelinse mit 5-fach-Zoom. Ein Sensor mit mehr Pixeln würde mehr Pixel-Binning und Cropping erlauben, um genau das Bild zu bekommen, das du willst.

Braucht wirklich jemand einen 10-fach-Zoom auf dem Smartphone? Wahrscheinlich höchstens einmal im Jahr. Aber es wäre ein beeindruckendes Feature, das Apple locker umsetzen könnte, wenn sie wollten. Ich vermisse die Zeiten des Nokia N95 mit echtem optischem Zoom. Mit Teleskop-Optik ginge das heute immer noch – viel kleiner, ohne dass man mehrere Sensoren und Linsen bräuchte.

(Image credit: Wi-Fi Alliance)

2. Wi-Fi 7 Konnektivität

Interessanterweise unterstützt das iPhone 16 schon Wi-Fi 7 – allerdings noch nicht mit der vollen 320 MHz-Bandbreite. Es wäre also naheliegend, dass das nächste iPhone hier nachlegt und Wi-Fi 7 komplett ausreizt.

Außerdem dürfte Bluetooth auf Version 5.4 upgraded werden. Bei der nächsten Mobilfunkgeneration – 5.5G oder 5G Advanced – müssen wir aber wohl noch mindestens eine Generation warten.

(Image credit: Getty Images)

3. Kamera oder Fingerabdrucksensor unter dem Display

Ich habe die Dynamic Island und die Live-Benachrichtigungen mittlerweile echt liebgewonnen, aber für Filme wäre ein komplett ungestörtes Display noch besser. Und auch wenn Face ID Fingerabdruckerkennung in den meisten Situationen überflüssig gemacht hat, wäre ein Backup gar nicht schlecht.

Frühere Argumente dagegen, solche Features unter dem Display zu verbauen, waren, dass die Qualität in dem Bereich leiden würde, weil Licht durchgelassen werden muss. Wenn Apple das aber wirklich lösen wollte, bin ich sicher, dass sie es könnten. Die Dynamic Island könnte man in manchen Situationen trotzdem behalten, auch ohne dass die Kamera sichtbar ist.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Wenn du Rechtshänder*in bist, denkst du wahrscheinlich gar nicht darüber nach, dass selbst Smartphone-Features auf dich zugeschnitten sein könnten. Es gibt ein paar Ausnahmen – etwa die Tastatur-Einstellungen, mit denen du die Tasten nach links oder rechts verschieben kannst, um auch auf einem Pro Max oder Plus bequem mit dem Daumen einhändig zu tippen. Andere Dinge fallen weniger auf.

Hältst du das iPhone in der linken Hand, dämpfen deine Finger schnell den Lautsprecher unten – während Rechtshänder*innen eher das Mikrofon verdecken. Klar, du kannst den Griff ändern, aber so hält es sich nun mal am bequemsten.

Der größte Punkt ist aber der Kamera Control Button: In der rechten Hand sitzt er perfekt unter deinem Daumen, in der linken landet er seltsam am zweiten Finger. Drehst du das iPhone zum Fotografieren horizontal aus der linken Hand heraus, liegt der Button sogar unten.

Es gibt Sichtungen eines iPhone 17 Pro in Gebrauch, bei dem angeblich ein zusätzlicher Kamera Button verbaut ist. Würde der Action Button wie der Kamera Control funktionieren und man beide frei konfigurieren können, wäre das Problem gelöst. Hoffen wir mal, dass Apple genau das gemacht hat.

(Image credit: Michal Dufka / Behance.net)

5. Faltbar

Ein faltbares iPhone ist mit ziemlicher Sicherheit in Entwicklung – aber die Chancen, dass wir es noch dieses Jahr sehen, sind extrem gering. Im besten Fall kommt ein Modell 2026, wahrscheinlich als iPhone 18 (wenn Apple bei der aktuellen Nummerierung bleibt) – aber wohl nicht früher.

Für mich würde ein Fold-iPhone absolut Sinn ergeben. Ein iPad-ähnliches Display in einem Gerät, das trotzdem in die Hosentasche passt. Noch spannender fände ich aber ein Clamshell-Design – also ein iPhone Pro mit 6,3 Zoll Display, das sich auf iPhone-mini-Größe zusammenklappen lässt.

Das iPhone-Event findet normalerweise am zweiten Dienstag im September statt – dieses Jahr also am 9. September. Dann wissen wir, was wir bekommen – und worauf wir noch ein weiteres Jahr warten müssen. Ich hoffe nur, dass wenigstens ein paar Punkte auf meiner Wunschliste erfüllt werden.