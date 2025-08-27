Apple könnte für Siri AI die Hilfe eines Rivalen benötigen

Kurze Zusammenfassung Nach unzähligen Verzögerungen sieht es so aus, als müsste sich Apple bei einem Rivalen Hilfe holen, um Siri auf die Sprünge zu helfen. Laut aktuellen Berichten könnte Gemini zum Einsatz kommen, um das nächste iPhone-System zu betreiben.

Wenn du Apple- und iPhone-Fan bist, kennst du sicher schon die anhaltende Siri-Saga rund um KI. Vorgestellt wurde die neue Funktion ursprünglich auf der WWDC 2024 und sollte noch dieses Jahr auf Geräten verfügbar sein.

Daraus wurde leider bis heute nichts. Apple ist auf viele Hindernisse gestoßen, um die nächste Siri-Generation zu starten – und könnte sich nun Hilfe bei einem Rivalen holen.

Laut einem aktuellen Bloomberg-Bericht gibt es erste Gespräche mit Google darüber, deren Gemini AI für das neue Siri einzusetzen. Sollte das klappen, wäre das einer der größten Schritte von Apple in Richtung Auslagerung seiner KI-Roadmap.

Schon Anfang des Monats meinte Apple-CEO Tim Cook, dass Übernahmen im KI-Bereich nicht ausgeschlossen seien, um die eigenen Bemühungen zu stärken. Auch wenn das wahrscheinlich nicht passiert, könnte eine engere Integration von Gemini der schnellste Weg sein, Siri voranzubringen – während Apple im Hintergrund weiterarbeitet.

Für Google würde das sicherlich auch einige Vorteile bringen. Ende letzten Jahres berichteten wir darüber, dass Google Gemini zum Standard-KI-Dienst auf iPhones machen wollte – inklusive einer eigenen Gemini-App für das iPhone.

Sollte diese Zusammenarbeit tatsächlich zustande kommen, wäre das ein großer Erfolg für Google – und für Apple eher eine demütigende Erfahrung. Manchmal ist es aber besser, einzugestehen, wenn man unterliegt: Kann man sie nicht schlagen, schließt man sich ihnen an.

Nachdem ich Gemini ausgiebig getestet habe, finde ich, dass Apple damit eine großartige Entscheidung trifft. Es gehört zu den besten KI-Systemen, die ich bisher ausprobiert habe, und liefert genau die Art von Konversationshilfe, die man sich auch von Siri wünscht.

Theoretisch könnte die Live-Funktion von Gemini fast wie ein Plug-and-Play-Ersatz für Siri funktionieren, was den Übergang ziemlich nahtlos machen sollte. Wir behalten das Thema auf jeden Fall genau im Auge.