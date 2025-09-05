Apple plant offenbar eine große Veränderung bei einem iPhone-Dauerbrenner

Kurze Zusammenfassung Es könnte noch mehr Infos zur iPhone-17-Reihe geben. Die neuesten Leaks zeigen das Apple Clear Case, das genau auf die Geräte passt.

Mit dem iPhone 17-Launch-Event in etwas mehr als einer Woche brodelt die Gerüchteküche heftig. Viele Leaks und Gerüchte der letzten zwölf Monate haben uns schon ein ziemlich klares Bild davon gegeben, was zu erwarten ist. Trotzdem könnte es noch die eine oder andere Überraschung geben.

Heute hat Tech-Insider Majin Bu neue Details zum Apple Clear Case für die neuen Geräte geteilt. Es soll eine teilweise transparente Rückseite bekommen, passend zum Materialdesign der Renderings der neuen Handys.

Das Gesamtdesign wirkt dank der neuen Modelle deutlich anders. Bei den Pro-Modellen zieht sich die Kameraleiste über die gesamte Breite der Rückseite, statt nur als Quadrat auf einer Seite zu sitzen.

Außerdem soll es am unteren Panel auf beiden Seiten doppelte Aussparungen geben. Damit lässt sich Zubehör wie ein Umhängegurt oder Lanyard befestigen – ein Trend, der derzeit besonders beliebt ist.

(Image credit: Majin Bu)

Spannend ist, dass Apple offenbar auch eine getönte Version der Hüllen getestet hat. Wirkliche Details dazu gibt es zwar nicht, und laut Bericht ist ein Start zum Verkaufsbeginn eher unwahrscheinlich.

Stattdessen könnte das Design später für limitierte, saisonale Editionen genutzt werden. Eine interessante Idee – auch wenn ich nicht glaube, dass der Markt dafür groß genug ist, um es wirklich lohnenswert zu machen.

Es ist trotzdem cool zu sehen, dass Apple seine Produktlinie so stark verändert. Ich habe mich oft über den Einheitsbrei in der Tech-Welt beschwert. Denn, egal, ob man es mag oder nicht, Veränderung schadet (fast) nie.

Apple probiert Neues aus, und das sollten wir feiern – selbst wenn der Effekt im Alltag eher klein sein mag.