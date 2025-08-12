Ein iPhone komplett aus Glas könnte näher sein, als wir dachten

Kurze Zusammenfassung Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Apple an einem iPhone komplett aus Glas arbeitet – genau mit dem futuristischen Glas-Design, auf das wir alle gewartet haben. Das wie aus einem Science-Fiction-Film wirkende iPhone wurde in einer Patentanmeldung entdeckt, die zeigt, dass Apple genau an dieser Zukunft gerade arbeitet.

Apple hat bereits mit einem glasartigen Benutzerinterface in iOS 26 begonnen, doch jetzt scheint das auch Teil der Hardware-Pläne zu sein. Ein neues Apple-Patent zeigt, dass das Unternehmen an einem iPhone-Design komplett aus Glas arbeitet.

Das war jahrelang Stoff für Sci-Fi-Filme, aber schon immer ein Fokus bei Apple, seit der ehemalige Designchef Jony Ive von einem „Glasblock“-Design sprach. Dieses Patent bringt Apple nun offenbar einen Schritt näher an dieses Ziel – mit einer sogenannten „sechsseitigen Glasverkleidung“.

Was verraten die neuesten Infos über das neue iPhone?

So spannend diese Richtung auch sein mag – Patent-Anmeldungen sollte man immer mit Vorsicht betrachten. Zwar sind das offizielle Schritte von Apple, doch führen sie nicht immer direkt zu einem entwickelten Produkt. Dennoch wirkt dieses Patent so detailliert und fokussiert, dass es sehr wahrscheinlich in die Richtung geht, in die Apple mit dem iPhone steuert.

Die Idee würde vermutlich bedeuten, dass das Display komplett randlos läuft, also ohne jeglichen Rahmen. Zwar sind die Ränder bei iPhones über die Jahre immer kleiner geworden, aber sie komplett zu eliminieren, wurde bisher noch nicht geschafft.

iPhone (Image credit: Future)

Das Patent beschreibt, dass das Gerät den Eindruck erwecken soll, aus einer einzigen Glasplatte zu bestehen. Das bedeutet, dass in dem Gehäuse wahrscheinlich mehr verbaut ist als nur Glas. Solange dieser Look stimmt und das Display von Rand zu Rand läuft, habe ich nichts zu beanstanden.

Die genaue Formulierung lautet: „Das Gehäuse kann optisch und haptisch nahtlos erscheinen, sodass es so wirkt, als bestünde das gesamte Gehäuse aus einem einzigen Glasstück – auch wenn es tatsächlich aus mehreren verbundenen Einzelteilen gefertigt sein kann.“

(Image credit: Apple)

Es klingt so, als müsste das Glas Löcher haben, denn Mikrofone und Lautsprecher brauchen ja Öffnungen. Dabei muss ich an Song TVs denken, bei denen die ganze Glasfront selbst zum Lautsprecher wird – nur so als Gedanke.

Allerdings dürfte es noch eine Weile dauern, bis wir diese Technik im iPhone sehen. Vorerst können wir uns auf einen großen Schritt mit dem erwarteten iPhone 17 Air freuen, während das Glas-Update vielleicht zu einem großen Jubiläums-Release kommt.