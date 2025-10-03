Siri 2.0 soll Anfang 2026 aufs iPhone kommen – andere Updates könnten jedoch schon früher verfügbar sein

Kurze Zusammenfassung Die neue Siri-Generation wird für nächstes Jahr erwartet, doch erste Updates könnten bereits vorher verfügbar sein. Die Nachricht kommt von Mark Gurman (Bloomberg).

Wenn du im letzten Jahr ein neues iPhone gekauft hast, warst du vermutlich gespannt auf Apples aktualisierte Siri. Erstmals auf der WWDC im Juni 2024 angekündigt, klang die KI-gestützte Siri wie das perfekte Upgrade für Apples Assistentin.

Doch das Projekt war von Anfang an von Problemen geplagt – 16 Monate später ist es immer noch nicht verfügbar. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn für nächstes Jahr wird eine große Umstellung erwartet.

Für alle, die schon vorher auf Neues hoffen, sind ebenfalls einige Verbesserungen geplant – sie sollen mit iOS 26.1 starten. Die Information stammt von Mark Gurman über seinen Power On-Newsletter und gilt daher als recht zuverlässig.

Was die kommenden iPhone-Software-Updates betrifft, sagt Gurman: „In den nächsten beiden iOS-‘.x‘-Updates plant das Unternehmen, die offizielle Unterstützung für Apple Intelligence in China einzuführen und die Siri-Steuerung für Dienstleistungs-Apps zu verbessern.“

Der erste Schritt ist bedeutend und würde einer riesigen Nutzerbasis Zugang zu Apples KI-Angebot verschaffen. Er ist auch kulturell relevant, da die Software zuvor von der Regierung des Landes eingeschränkt war.

(Image credit: Apple / Future)

Die verbesserte Siri-Steuerung für Dienstleistungs-Apps ist möglicherweise noch spannender und wirkt wie eine frische Idee. Laut einem Bericht von 9to5Mac könnte das auf neue Apple-TV-4K-Hardware hinweisen, die im Oktober auf den Markt kommen soll und voraussichtlich Unterstützung für Apple Intelligence bietet.

Es könnte auch bedeuten, dass eine größere Auswahl an Apps die App-Intents-Funktionen übernimmt. Besonders viele von Apples eigenen Apps, zum Beispiel Fitness oder Musik, könnten von einer solchen Integration profitieren.

Eines ist jedoch sicher: Nur weil die großen, umfassenden Änderungen etwas später kommen, heißt das nicht, dass Apple sich zurücklehnt. Ich rechne mit einigen durchaus soliden Verbesserungen in diesem Bereich, bevor wir die größeren Überarbeitungen sehen.