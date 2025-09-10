Vergiss das iPhone 17 – hier erfährst du, wann iOS 26 auf deinem iPhone verfügbar ist

Kurze Zusammenfassung Apple stellt iOS 26 Anfang nächster Woche zum Download bereit. Geräte ab dem iPhone 11 können die neue Software ab dem 15. September installieren.

Apples Awe Dropping Event gestern war vollgepackt mit Ankündigungen: Die iPhone-17-Familie, darunter das neue iPhone 17 Air, sowie neue AirPods und Apple Watch-Modelle wurden präsentiert. Mehr Infos zu iOS 26 und vor allem, wann es für bestehende iPhones verfügbar ist, gab es dagegen kaum.

Beim Durchstöbern der Apple-Pressemitteilungen haben wir allerdings das offizielle Veröffentlichungsdatum für iOS 26 und sein neues „Liquid Glass“-Design entdeckt.

Apple hat angekündigt, dass der finale Consumer-Build von iOS 26 nächsten Montag, den 15. September 2025, zum Download bereitsteht. Eine genaue Uhrzeit wurde nicht genannt, aber in den vergangenen Jahren kam das Update meist gegen 19 Uhr in Deutschland.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle anderen OS-Updates zur gleichen Zeit verfügbar sein werden – also iPadOS 26, tvOS 26, macOS 26 und watchOS 26.

Wird mein iPhone iOS 26 ausführen können?

Die Liste der Geräte, die iOS 26 unterstützen, ist ziemlich lang. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die neue Software auch auf deinem iPhone läuft – solange es nicht älter als sechs Jahre ist.

Die Kompatibilitätsliste startet im Grunde beim iPhone 11 und dem iPhone SE der 2. Generation.

Natürlich werden nicht alle iPhones alle Features erhalten. Apple Intelligence ist schließlich nur auf den iPhone 15 Pro-Modellen und höher verfügbar. Außerdem weist Apple darauf hin, dass einige neue Funktionen „möglicherweise nicht in allen Sprachen oder Regionen verfügbar sind“.

Es ist trotzdem sehr aufregend, dass wir die größte Designänderung der letzten Jahre zu sehen bekommen, inklusive neuer Features, darunter dynamische Steuerungen, Live-Übersetzung in Nachrichten, Anrufüberprüfung für unbekannte Nummern und ein paar sehr willkommene Neuerungen in CarPlay.

Also überprüfe am Montag deine Updates und sieh nach, ob die neue Software für dich bereitsteht. Gehe dazu einfach zu Einstellungen > Allgemein > Software-Update und starte den Download, sobald er verfügbar ist.