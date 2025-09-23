Apple könnte für kommende MacBook-Pro-Modelle mit einer alten Regel brechen

Kurze Zusammenfassung Ein revolutionäres MacBook Pro könnte schon im nächsten Jahr erscheinen. Damit bekäme das MacBook Pro erstmals einen Touchscreen.

Während einige MacBook-Modelle als fast perfekt gelten, gibt es noch eine Reihe von Änderungen, die Fans gerne sehen würden. Dazu zählt alles von unterschiedlichen Gehäusedesigns bis hin zu neuen Software- und Hardwarefunktionen.

Jetzt scheint eines der meistdiskutierten Themen einen Schritt näher an der Umsetzung zu sein. Laut dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo könnte ein OLED MacBook Pro mit Touchscreen schon nächstes Jahr erscheinen.

In einem Beitrag auf Twitter schreibt Kuo, dass das erste MacBook mit Touchpanel Ende 2026 in die Massenproduktion gehen könnte. Auch wenn es schwer ist, das sicher zu sagen, deutet das auf einen Start Ende 2026 oder Anfang 2027 hin.

Kuo spricht außerdem über ein weiteres Produkt, über das wir in den letzten Wochen viel gehört haben. Ein günstigeres MacBook-Modell mit einem iPhone-Chip ist für Ende 2025 geplant, allerdings ohne Touchscreen.

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the…September 17, 2025

Es ist ein spannender Ansatz der Marke und einer, der früher ein klares No-Go war. Bekanntlich war Steve Jobs kein Fan dieser Idee, was die Nachricht in der Geschichte der Marke umso relevanter macht.

Wie Kuo in seinem Tweet schreibt, verwischen damit die Grenzen zwischen iPad und MacBook noch stärker. Schon seit Jahren gibt es Forderungen nach besserer iPad-Software, da die Geräte längst über genügend Leistung verfügen.

Heute lässt sich ein iPad Pro problemlos als leistungsstarkes Gerät nutzen – eine Kategorie, die bisher eher hochgerüsteten MacBook-Modellen vorbehalten war.

Eines ist sicher: Mit den Updates, die in den nächsten Jahren für die MacBook-Reihe erwartet werden, kommt eine spannende Zeit für Apple-Fans.