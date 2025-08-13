Apple MacBook mit OLED-Display könnte früher kommen als gedacht

Kurze Zusammenfassung Gerüchten zufolge könnte Apple schon ab nächstem Jahr OLED-Displays in seine MacBooks bringen. Bisher setzen MacBooks auf Mini-LED-Panels, doch ähnlich wie bei den iPads sollen spätestens Ende 2026 Modelle mit OLED-Bildschirmen erscheinen.

Apple könnte schon bald ein neues MacBook mit OLED Display vorstellen – und ein neuer Bericht untermauert diese Möglichkeit. Es wäre das erste MacBook überhaupt mit einem vollwertigen OLED-Bildschirm.

Selbst die aktuell besten MacBooks setzen noch auf Mini-LED-Displays, während die iPads bereits OLED-Panels nutzen. Das neue Modell dürfte mehr Energieeffizienz, einen größeren Farbraum, höheren Dynamikumfang und schnellere Bildwiederholraten bringen.

Was sagt uns die neueste Information über das neue MacBook?

Gerüchten zufolge will Apple eine neue Budget-Reihe in die MacBook-Familie aufnehmen – mit M-Series-Chips, wie sie auch im iPhone 16 Pro stecken. Am oberen Ende der Produktpalette könnte dann ein MacBook Pro mit Premium-OLED-Display folgen.

Das neue OLED-Panel dürfte eine deutlich höhere Bildqualität liefern – ideal für Profis, die Videos oder Fotos bearbeiten. Und dank nahezu sofortiger Bildwiederholrate wäre es auch perfekt fürs Gaming.

MacBook (Image credit: Future)

Das neueste Gerücht stammt von Bloomberg: Demnach soll das überarbeitete OLED-MacBook Pro Ende 2026 oder Anfang 2027 erscheinen.

Im selben Bericht ist auch von neuen MacBook-Air-Modellen die Rede – ob diese allerdings direkt das OLED-Upgrade bekommen, ist noch offen.

(Image credit: Future)

Die neue MacBook-Pro-Reihe soll nicht nur das neue Display, sondern auch den frischen M5-Chip bekommen – und das Ganze in einem überarbeiteten Gehäuse.

OLED-Technologie (organic light-emitting diode) steckt inzwischen schon in iPads, iPhones und der Apple Watch. Da ist es nur logisch, sie auch in allen anderen Apple-Geräten mit Display einzusetzen.

OLED gehört zu den besten Display-Technologien überhaupt – top Bildqualität bei minimalem Akkuverbrauch. Allerdings ist die Herstellung teuer, deshalb hat Apple den Roll-out über die Jahre bewusst langsam angegangen.

Außerdem gibt’s Gerüchte, dass Apple ein 5G-Modem verbauen will. Damit wären die Laptops auch unterwegs immer online – selbst ohne WLAN.