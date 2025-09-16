Überraschung, Apple ist mit den Markteinführungen noch nicht fertig.

Kurze Zusammenfassung Apple steht nicht still. Vor Ende 2025 können wir neue Pad Pros, einen neuen Next-Gen Apple TV und eine aufgefrischte Vision Pro erwarten. Auch neue MacBook Pros und MacBook Airs werden Anfang 2026 auf uns zukommen.

Nach dem iPhone 17 und iPhone Air Launch Event letzte Woche könnte man glauben, dass Apple vielleicht eine Auszeit bräuchte. Aber es gibt noch ganz viele weitere Produkte, die uns erwarten und viele davon werden in den kommenden Monaten auf uns zukommen.

Mark Gurman von Bloomberg hat mehrere Berichte zusammengetragen und Informationen von seinen eigenen Quellen innerhalb von Apple, über neue iPads, Apple TV und sogar AirTags – und es erwarten uns einige große Upgrades für Apples Laptops im Jahr 2026.

Neue Apple-Produkte, die Ende 2025 und Anfang 2026 kommen

Das iPad Pro M4 ist schon seit einer Weile erhältlich und wir erwarten, das M5 iPad Pro zu sehen, bevor 2025 vorbei ist. Abgesehen vom leistungsstärkeren Prozessor wird erwartet, dass es eine zweite Frontkamera für Porträtaufnahmen hat.

Es wird auch erwartet, dass der M5-Chip in einem aufgefrischten Vision Pro Headset kommt. Dieses wurde zuvor für Anfang 2026 angekündigt, aber Gurman glaubt, dass es früher erhältlich sein wird, ohne signifikante Änderungen außer dem Prozessor. Das ist jedoch immer noch ein großes Upgrade. Der aktuelle Vision Pro hat einen M2.

Wir hören schon seit einiger Zeit von der nächsten Generation von Apple TV und HomePod minis, und beide werden im letzten Teil von 2025 erwartet. Schnellere Prozessoren und Apples neuer N1-Netzwerkchip sind wahrscheinlich und die Apple TV-Box wird Berichten zufolge verbesserte Apple-Intelligence-Unterstützung erhalten.

Normalerweise frischt Apple die MacBook Pros im Herbst auf, aber das M5 MacBook Pro wird jetzt stattdessen Anfang 2026 erwartet. Dies ist nicht das Air-ähnliche Redesign mit einem superdünnen Gehäuse und einem OLED-Display, über das schon seit einiger Zeit gemunkelt wird, aber nicht vor Ende 2026. Dies ist nur ein Geschwindigkeits-Upgrade, ebenso wie das erwartete M5 MacBook Air, das ebenfalls für Anfang 2026 vorhergesagt wird.

Das sind die großen Veröffentlichungen, aber Apple ist noch nicht fertig. Es wird auch erwartet, dass ein neues Studio Display oder Pro Display XDR im Jahr 2026 auf den Markt kommt, sein neues iPad-basiertes Smart Home Hub und möglicherweise auch das iPhone 17e.

Genau wie das iPhone 16e wird erwartet, dass es mit erschwinglicheren Androids konkurriert und eine bescheidenere Spezifikation als die vollständige iPhone 17-Reihe hat.

Puh – wir haben definitiv viel, worauf wir uns freuen können.