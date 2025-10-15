MacBook Pro und iPad Pro erhalten ein M5-Update mit Fokus auf KI

Kurze Zusammenfassung Apple hat sein 14-Zoll-MacBook Pro und das iPad Pro mit dem neuen M5-Chip aufgerüstet. Dadurch erhalten die ohnehin schon leistungsstarken Geräte einen Schub in Sachen KI-Leistung und 3D-Rendering.

Der erste M5-Chip von Apple wurde vorgestellt und wird im iPad Pro sowie im MacBook Pro zum Einsatz kommen. Mit einem weiteren großen Leistungssprung liegt der Fokus diesmal auf den KI-Fähigkeiten. Auch eine neue Version des Vision Pro-Headsets wird mit einem M5-Chip ausgestattet sein.

Das neue iPad Pro M5 bietet bis zu 3,5-mal so viel KI-Leistung wie die M4-Version und bis zu 1,5-mal schnelleres 3D-Rendering. Wie gewohnt ist es in den Größen 11 Zoll und 13 Zoll erhältlich. Zudem bietet das iPad Pro M5 doppelt so schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten des internen Speichers sowie einen Basisspeicher von 12 GB bei den 256 GB- und 512 GB-Modellen.

Zum ersten Mal kommt im iPad Pro auch Apples eigener N1-Chip für kabellose Verbindungen zum Einsatz, während die Modelle mit Mobilfunkmodem über das C1X-Modem verfügen. Außerdem wird jetzt schnelleres Laden unterstützt: Mit einem 70‑W‑Ladegerät lässt sich der Akku in 30 Minuten auf 50 % aufladen.

Das 11-Zoll-iPad Pro beginnt bei 1.099 Euro, das 13-Zoll-Modell bei 1.449 Euro. Vorbestellungen sind ab jetzt möglich, die Auslieferung beginnt am 22. Oktober.

(Image credit: Apple)

Mac ist zurück, Part V

Auch das 14-Zoll-MacBook Pro erhält das M5-Upgrade und liefert bis zu 3,5-mal so viel KI-Leistung sowie 1,6-mal schnellere Grafikleistung im Vergleich zum M4-Modell. Dies ist nicht nur auf die schnellere CPU und GPU zurückzuführen, sondern auch auf die verbesserte Neural Engine und die erhöhte Speicherbandbreite, die nun bei 153 GB/s liegt.

Während die Ausstattung größtenteils unverändert bleibt, gibt es nun die Option auf eine SSD mit höherer Kapazität von 4 TB. Die besser ausgestatteten 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook-Pro-Modelle bleiben vorerst mit den M4 Pro- und M4 Max-Chips. Es wird erwartet, dass diese nächstes Jahr ein Upgrade auf M5 Pro und M5 Max erhalten, zusätzlich zu einem M4 Ultra.

Das MacBook Pro M5 startet bei 1.799 Euro. Vorbestellungen sind ab jetzt möglich und die Auslieferung beginnt am 22. Oktober.