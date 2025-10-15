Das neue Apple Vision Pro-Headset kommt mit M5-Chip, verbesserter Akkulaufzeit und einem dezenten Design-Update

Kurze Zusammenfassung Apple hat sein Vision Pro-Headset mit einem neuen Kopfband und verbesserter Rechenleistung aktualisiert. Dank des M5-Chips ist das neue Apple Vision Pro schneller, leistungsstärker und verfügt über eine längere Akkulaufzeit.

Apple hat nun die seit langem spekulierte neue Version seines Augmented-Reality-Headsets präsentiert. Es handelt sich dabei jedoch weder um das Vision Pro Air noch um ein vollständiges Vision Pro 2.

Das neue Apple Vision Pro-Modell punktet dafür mit deutlich mehr Leistung: Der neue M5-Chip sorgt für längere Akkulaufzeit und spürbar schnellere Performance. Auch das Design wurde optimiert – das neue Dual Knit Band bietet einen höheren Tragekomfort.

Die wichtigste Änderung ist ohne Zweifel die Integration des M5-Chips. Dieser verfügt über eine 10-Kern-CPU für höhere Multithread-Performance, während eine 10-Kern-GPU Features wie Raytracing (simuliert realistische Lichtstrahlen für natürliche Beleuchtung und Schatten) und Mesh Shading (ermöglicht detailliertere 3D-Objekte in Spielen und virtuellen Welten) unterstützt.

Das eröffnet Entwickler*innen größere Spielräume bei der Gestaltung von Inhalten für das Vision Pro, insbesondere in Spielen und virtuellen Welten. Realistischere Licht- und Schatteneffekte sind damit nun deutlich besser umsetzbar.

(Image credit: Apple)

Darüber hinaus ermöglicht die M5-Hardware dem Headset, 10 % mehr Pixel auf seinen OLED-Displays darzustellen, was die Bilder noch schärfer machen sollte.

Ich habe das erste Vision Pro bereits getestet, und die Bildschärfe war im Vergleich zu vielen VR- und XR-Konkurrenten schon hervorragend – umso gespannter bin ich, wie viel klarer es jetzt noch werden kann.

Die Bildwiederholrate wurde ebenfalls auf 120 Hz erhöht, was für deutlich flüssigere Darstellungen sorgt. Dank der schnelleren Verarbeitung können auch die Passthrough-Bilder der Außenwelt schneller ins Headset übertragen werden – tatsächlich innerhalb von nur 12 Millisekunden. Dadurch ist die Verzögerung nahezu nicht wahrnehmbar.

(Image credit: Apple)

Bei der Akkulaufzeit sind nun bis zu zweieinhalb Stunden für den normalen Gebrauch möglich, bei Videowiedergabe sogar bis zu drei Stunden.

Das neue Dual Knit Band Kopfband

Neben den Verbesserungen im Inneren wurde auch das Kopfband für einen längeren, bequemeren Tragekomfort überarbeitet.

Das neue Dual Knit Band verfügt über oben und unten 3D-gestrickte Riemen mit mehr Polsterung als zuvor. Ein doppelfunktionaler Fit Dial ermöglicht zudem die präzise Anpassung der Position des Bandes auf dem Kopf.

Das Band ist in den Größen S, M und L erhältlich – es lohnt sich also, genau zu prüfen, welche Größe am besten passt. Es ist außerdem mit dem ursprünglichen Vision Pro kompatibel und kann separat erworben werden.

(Image credit: Apple)

Was das neue Apple Vision Pro betrifft, so ist es jetzt in Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorbestellbar. In China kann es ab Freitag, dem 17. Oktober, bestellt werden.

Apple Stores führen das neue Headset ab Mittwoch, dem 22. Oktober.

Der Preis beginnt bei 3.699 Euro, und es ist in den Speichergrößen 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich.