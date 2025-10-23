Das Samsung Galaxy XR ist da – und tritt gegen Vision Pro an

Kurze Zusammenfassung Das Samsung Galaxy XR-Headset ist nach monatelangen Teasern jetzt endlich erhältlich. Es kostet 1.799 US-Dollar und ist derzeit exklusiv in den USA und Südkorea erhältlich, wo es ab heute gekauft werden kann.

Samsung hat endlich sein lang erwartetes Android XR-Headset vorgestellt – und das vielleicht Überraschendste: Es ist deutlich günstiger als der Hauptkonkurrent, das Apple Vision Pro.

Das bedeutet zwar nicht, dass das Samsung Galaxy XR billig ist, aber mit einem Preis von 1.799 $ liegt es ungefähr auf dem Niveau eines Premium-Smartphones oder Tablets – damit ist es für Entwickler*innen und interessierte Konsument*innen deutlich erschwinglicher.

Vorgestellt wurde das Headset am Dienstagabend bei einem eigenen Event in New York. Vor dem Launch war es unter dem Codenamen Project Moohan bekannt. Es ist das erste Gerät, das auf Googles Android XR-Plattform läuft, und wurde in Zusammenarbeit mit Qualcomm entwickelt, die den dedizierten Chipsatz liefern.

Mit Google als Softwarepartner nutzt das Galaxy XR Gemini als Kern der Nutzererfahrung. Es erkennt Gesten, verfolgt deine Augenbewegungen und bietet volle Sprachsteuerung sowie KI-Feedback.

Als Teil eines wachsenden Ökosystems wird es sowohl jetzt als auch in Zukunft mit allen Android XR-Apps kompatibel sein.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy XR: Wichtige Spezifikationen und Details

Das Headset selbst wiegt nur 545 g, dazu kommt eine separate Batterieeinheit (ähnlich wie beim Vision Pro) mit 302 g.

Es nutzt Qualcomms Snapdragon XR2+ Gen 2 SoC, speziell für XR-Headsets entwickelt, und verfügt über 16 GB RAM für reibungslose Abläufe sowie 256 GB internen Speicher.

Das Display ist ein Micro-OLED mit 3552 × 3840 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz. Das Sichtfeld beträgt 109° horizontal und 100° vertikal.

Eine externe Kamera kann 3D-Fotos und Videos mit bis zu 6,5 MP aufnehmen, während zusätzliche Passthrough-Kameras es erlauben, die Umgebung in voller Farbe und hoher Auflösung zu sehen.

Im Visier befinden sich vier Eye-Tracking-Kameras, außerdem wird Iris-Erkennung unterstützt.

Für den Sound sorgen zwei Lautsprecher, jeweils mit Woofer und Tweeter, zusätzlich sind sechs Mikrofone mit Beamforming-Funktion verbaut.

Dank des ultrahochauflösenden Displays ist das Headset für 8K-Videowiedergabe geeignet, die Akkulaufzeit liegt bei normaler Nutzung bei bis zu 2 Stunden und bei reinem Video schauen bei 2,5 Stunden.

Das Headset kann auch genutzt werden, während es aufgeladen wird.

Das Samsung Galaxy XR ist derzeit in den USA und Korea erhältlich. Der Preis von 1.799 $ beinhaltet keinen Controller, da das Headset per Gesten gesteuert werden kann. Ein zusätzlicher Controller kostet 249,99 $.

Käufer*innen im Jahr 2025 erhalten zudem ein „Explorer Pack“ im Wert von 1.000 $, darin: Ein Jahr Google AI Pro, YouTube Premium, Google Play Pass, 12 Monate NBA League Pass, NFL PRO ERA, Project Pulsar von Adobe, Asteroid und Calm.

US-Kund*innen können zudem YouTube TV für 3 $ für 3 Monate erhalten.

Preis und Verfügbarkeit für UK, Europa und andere Regionen wurden noch nicht bekannt gegeben.