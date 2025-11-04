Google und Magic Leap schließen sich zusammen, um mit Metas Ray-Ban-AR-Brille und verbesserter Smart-Glass-Technologie zu konkurrieren

Kurze Zusammenfassung Google und Magic Leap haben Prototypen von KI-Smartglasses mit schlankem Design und nahezu unsichtbarem Display vorgestellt. Die Brille ebnet den Weg für Google-gestützte Konkurrenten zu Metas Ray-Ban-Display-Brille, die eine ähnliche Technologie nutzt.

Smartglasses sind in den letzten Jahren immer stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt, vor allem durch Ray-Ban Meta – jetzt jedoch mit zusätzlichem Schub dank Googles Android-XR-Plänen.

Zuletzt haben wir das Samsung Galaxy XR gesehen, doch mit der Partnerschaft zwischen Google und Magic Leap ist nun auch ein neuer Prototyp aufgetaucht.

Magic Leap ist ein bekannter Name, der vor allem in den frühen Jahren durch großen Hype um holografische Objekte Aufmerksamkeit erlangte. Inzwischen arbeitet das Unternehmen an einer Technologie, die als Waveguide-Optik bezeichnet wird

Hier kommt die Partnerschaft mit Google ins Spiel: Google entwickelt die Software-Erlebnisse und die KI, nutzt dabei sein Raxium-MicroLED-Lichtmodul als Quelle, während sich Magic Leap darauf konzentriert, das Bild so komfortabel wie möglich zum Leben zu erwecken.

„Was diesen Prototypen auszeichnet, ist, wie natürlich es sich anfühlt, hindurchzusehen“, erklärt Shahram Izadi, VP von Google XR. Das liegt an der Beteiligung von Magic Leap und macht diese Smartglasses zu einem natürlichen Rivalen für Metas Ray-Ban-Display-Brille, die kürzlich in den USA auf den Markt kam. Auch sie nutzt ein dezentes Display, das durch Waveguides erzeugt wird.

In einer Pressemitteilung betont Magic Leap, dass das Unternehmen mit weiteren Partnern zusammenarbeitet. Dieses „natürliche“ Sehgefühl wird also wahrscheinlich auch bei anderen Marken zu sehen sein. Hinweise darauf, dass es sich bei dem gezeigten Modell um mehr als einen Prototyp handelt, gibt es bislang nicht.

How AI Glasses Will Change the World? I Ross Rosenberg CEO of Magic Leap I FII9 - YouTube Watch On

Die neuen „KI-Brillen“ wurden auf der FII 9 (Future Investment Initiative) in Riad, Saudi-Arabien, präsentiert. Wie schon beim kürzlich gezeigten Samsung Tri-Fold-Handy handelt es sich dabei nicht um ein fertiges Verbraucherprodukt, sondern um eine Demonstration der aktuellen Technologie.

„Die Präzision von Magic Leap in der Optik und im Waveguide-Design verleiht dem Display eine Klarheit und Stabilität, die im Bereich AR heute selten ist“, sagte Izadi. Ein großes Lob für die Leistung der neuen KI-Brillen.

Neben der Präsentation des Prototyps, der reale und virtuelle Informationen miteinander verbindet, haben Magic Leap und Google eine dreijährige Verlängerung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben. Magic Leap bezeichnet sich dabei selbst als „AR-Ökosystempartner“.

(Image credit: Magic Leap)

Über das Nutzererlebnis und die Hardware ist bisher kaum etwas bekannt. Bei der Präsentation war das Display nur für einen Moment zu erkennen – genau dann, wenn es das Licht reflektierte (wie oben sichtbar). Ansonsten sehen die Brillen aus wie herkömmliche Modelle, lediglich mit einem etwas robusteren Rahmen.

Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass Samsung und Google bereits an einer Verbraucher-Version von KI-Brillen arbeiten. Als Partner wurden Gentle Monster und Warby Parker bestätigt – im Anschluss an die Google I/O Anfang des Jahres.