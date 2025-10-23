Samsung Galaxy XR-Launch deutet auf coole Smart Glasses hin

Kurze Zusammenfassung Während das neue Samsung Galaxy XR-Headset im Rampenlicht stand, hatte das Event noch mehr zu bieten. Es endete mit einem Teaser für Smart Glasses.

Über Nacht hat der koreanische Tech-Gigant Samsung endlich ein lang erwartetes Gerät vorgestellt. Das sogenannte Samsung Galaxy XR Headset markiert den ersten Schritt der Marke in den Bereich der Mixed-Reality-Headsets und tritt damit in direkte Konkurrenz zum Apple Vision Pro.

Auch preislich kann es punkten – mit einem deutlich niedrigeren Preis als Apples Pendant dürfte es für die breite Masse wesentlich attraktiver sein. Derzeit ist das Headset nur in den USA und Südkorea erhältlich, doch hoffentlich folgt bald eine breitere Veröffentlichung.

Doch das war nicht die einzige spannende Neuigkeit. In den letzten Minuten der Präsentation gab Samsung einen kurzen Einblick in seine Arbeit an Smart Glasses.

Zwar wurde nur wenig Konkretes bestätigt, doch der Sprecher erwähnte, dass Samsung bei diesem Projekt mit Warby Parker und Gentle Monster zusammenarbeitet – zwei Brillenherstellern, die auch Google bereits bei seinem Showcase Anfang des Jahres als Partner genannt hatte.

Ein cleverer Schachzug, wie ich finde: Technik ist nur die halbe Miete – etwas, das man trägt, muss auch stilvoll und modern sein, wenn es wirklich funktionieren soll.

(Image credit: Meta)

Das ist auch einer der Hauptgründe, warum Metas Zusammenarbeit mit Ray-Ban so erfolgreich ist. Nutzer*innen sehen darin kein Tech-Gadget, sondern eine stylishe Brille mit einem coolen, technologischen Twist – und das kommt bei der breiten Masse deutlich besser an.

Die abschließende Szene zeigte eine dramatisierte Vorschau darauf, was solche Smart Glasses leisten könnten – etwa Overlays im Flughafen, die dich zu deinem Abflug-Gate lotsen, oder beim Fußballspiel mit virtuellem Spielstand und Live-Daten zu den Spieler*innen.

Wann genau das Ganze erscheint, ist noch unklar – aber spannend sieht es allemal aus.