Ich habe die Meta Ray-Ban Display-Brille anprobiert und die Zukunft ist jetzt klarer als je zuvor

Kurze Zusammenfassung Meta und Ray-Ban haben ihren Smartglasses ein integriertes Display verliehen und es führt sie in eine ganz neue, aufregende Richtung. Die Möglichkeit, Wegbeschreibungen, Apps und Kamerabilder zu sehen, eröffnet eine ganz neue Welt der AR-Möglichkeiten.

Die Partnerschaft zwischen Ray-Ban und Meta hat bereits einige interessante Früchte getragen und ihre audiozentrierten Smart Glasses haben sich als äußerst beliebt erwiesen. Aber es gab immer eine Frage, die Nutzer*innen hervorschwebt – was wäre, wenn sie auch ein Display hätten?

Nun wissen wir es, denn die Meta Ray-Ban Display-Brille wurde offiziell vorgestellt und bietet genau das. Außerdem hatte ich die Gelegenheit, sie selbst in einer ausführlichen Demo-Session in London vor dem Meta Connect auszuprobieren.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Ausgestattet mit Transitions-Gläsern – die sich bei Sonnenlicht verdunkeln – und einer Wayfarer-ähnlichen Form, die etwas größer ist als ein normales Paar, sind die Meta Ray-Ban Display-Brillen überraschend leicht. Sie wiegen nur 69 g und bieten dennoch bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit im normalen Gebrauch, mit weiteren 30 Stunden im Etui.

Das ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass sie nicht nur Lautsprecher in jedem Bügel haben, ähnlich wie normale Ray-Ban Meta-Brillen, sondern auch ein 600 x 600 Monokular-Display im rechten Glas (das eine Bildwiederholrate von 90 Hz unterstützt).

(Image credit: Meta)

Es ist auch eine bemerkenswerte Leistung, dass es, obwohl es ein 20-Grad-Sichtfeld und eine Helligkeit von bis zu 5.000 Nits (basierend auf den Umgebungslichteinstellungen) bietet, weniger als 2 % Lichtleckage gibt, sodass es fast für umstehende Personen fast unmöglich ist zu sehen, was man betrachtet.

Tatsächlich trug in meiner Demo ein Meta-Manager ebenfalls ein Paar der neuen Brillen und ich konnte nicht sehen, was er sich anguckte. Abgesehen von der offensichtlichen Ablenkung, die ein/e Träger*in zeigen könnte, gibt es keine anderen Anzeichen dafür, dass es sich um etwas anderes als ein normales Paar Smart Glasses handelt.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Es gibt auch die Kamera, die 12 Megapixel hat und in der Lage ist, Videos mit bis zu 1080p bei 30 fps aufzunehmen, das ist ein ziemlich offensichtliches Element des Rahmens, aber wieder nichts Ungewöhnliches im Vergleich zu anderen Smartpaaren heutzutage.

Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3 sind an Bord, wobei Letzteres die Verbindung zu deinem Telefon ermöglicht, aber in vielerlei Hinsicht kann ich sehen, dass dies bei zukünftigen Paaren unnötig sein wird. Ich wäre nicht überrascht, wenn diese, ähnlich wie Snap Spectacles, in zukünftigen Generationen unabhängig funktionieren.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Diese Bluetooth-Verbindung ist auch wichtig für das zusätzliche Zubehör – das Neural Band. Obwohl nicht essenziell, wurde dieses EMG-Armband ursprünglich letztes Jahr im Rahmen der Project Orion Enthüllung vorgestellt. Es liest elektrische Impulse an deinem Handgelenk, die aktiviert werden, wenn du bestimmte Gesten ausführst und übersetzt sie in Aktionen – wie das Durchsuchen und Öffnen von Apps oder das Zurückkehren zu einem Menü.

Das Band ist in der Box mit den Meta Ray-Ban Display-Brillen enthalten und in drei Größen erhältlich. Es ist auch in den gleichen Farben wie die Brillen selbst erhältlich, Charcoal Black oder Sand (um die Themen Shiny Black und Shiny Sand zu ergänzen).

Es ist auch erwähnenswert, dass die Brillen nach IPX4 spritzwassergeschützt sind, während das Band mit IPX7 etwas wasserdichter ist – man kann es zum Beispiel nass werden lassen, wenn man im Regen erwischt wird oder sich die Hände wäscht.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Wie es ist, die Meta Ray-Ban Display-Brillen zu tragen

Abgesehen von den Spezifikationen bekommt man erst dann einen echten Eindruck davon, wie nützlich oder innovativ die Meta Ray-Ban Display-Brillen sind, wenn sie auf deinem Gesicht sitzen.

Ich konnte in meiner Demo-Session einige verschiedene Funktionen ausprobieren und war entsprechend beeindruckt. Das Display sticht für mich besonders hervor.

Es sitzt an einer Position am unteren Rand des Sichtfelds deines rechten Auges und ist scharf, klar und bunt. Ich hatte nicht nur keine Probleme, alles zu sehen, was in einem scheinbar ziemlich großen Kasten war, sondern es schien mir schärfer als der Bildschirm meines iPhones normalerweise ist (ironischerweise, wenn ich auch noch meine Lesebrille trage).

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Ich habe das Neural Band verwendet, um durch einen kleinen Abschnitt von Apps zu scrollen, darunter Instagram und WhatsApp, indem ich eine Faust machte und meinen Daumen oben benutzte, als ob ich sanft eine Kartoffel streicheln würde.

Pinch-Gesten wählten Apps und Funktionen aus, einschließlich dem Bestätigen einer empfangenen Nachricht oder dem Starten einer Navigationskarte. Das war durch die Verwendung meines Zeigefingers und Daumens, obwohl die Verwendung des Mittelfingers stattdessen mich zurückbrachte.

Man kann auch die Sprachsteuerung vollständig nutzen, mit Metas KI-Assistent und anderen Befehlen, aber ich kann sehen, wie nützlich stille Gesten in einem Besprechungsraum zum Beispiel sein werden oder in einem anderen Szenario, in dem man von Leuten umgeben ist. „Was sehe ich“ zu rufen, könnte für alle Beteiligten unangenehm sein, daher hilft dies.

Ich mochte auch die Tatsache, dass, wenn man das Display nicht vollständig gebraucht, es nach 25 Sekunden verschwindet. So wird man nicht abgelenkt, wenn man es nicht will.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

AR-Brillen für die Massen

Und das ist gewissermaßen auch der wichtigste Faktor. Das sind keine AR-Brillen für Unterhaltung – obwohl man sich ein Video auf dem Display ansehen kann, sind sie wirklich mehr für Informationen gedacht. Sie existieren, um visuelle Hilfe und Anleitung für deinen Alltag zu bieten und das auch noch in einer Form, die den ganzen Tag getragen werden kann.

In vielerlei Hinsicht ist dies genau das, was Google Glass vor einem Jahrzehnt oder so sein sollte, aber mit viel besserer Technologie und einem Design, das einen nicht wie ein "Glasshole" aussehen lässt. Tatsächlich wird Google bald sein eigenes Konkurrenzpaar auf den Markt bringen.

Für den Moment jedoch ist Meta das erste große Unternehmen, das den Markt erobert und mit Ray-Ban, das den Stil liefert, ist dies ein mutiger neuer Start für eine Technologiekategorie, die diesmal sicherlich bessere Fortschritte machen wird.

(Image credit: Rik Henderson / Future)

Natürlich ist es nicht billig, ein Early Adopter zu sein – die Meta Ray-Ban Display-Brillen werden 799 US-Dollar (ca. 680,00 €) kosten, wenn sie am 30. September in den USA in die Läden kommen – aber dann fühlen sie sich wirklich in jeder Hinsicht wie die nächste Generation an und ich habe keinen Zweifel daran, dass es ein begeistertes Publikum geben wird.

Ich freue mich jedenfalls schon auf ihre Veröffentlichung in Europa, die derzeit Anfang 2026 erwartet wird, zusammen mit Kanada, Frankreich und Italien. Tatsächlich möchte ich am liebsten einfach ein Bild einer Weltkarte ausschneiden, es rückwärts auf das rechte Glas meiner Lesebrille kleben und die Tage zähle.