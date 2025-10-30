Samsung Galaxy Z TriFold Fotos und Video durchgesickert – hier ist dein erster Blick auf das neue faltbare Flaggschiff-Design

Kurze Zusammenfassung Samsung hat sein nächstes faltbares Telefon hinter Glas auf einer Veranstaltung in Korea gezeigt. Während das Telefon im gefalteten und ungefalteten Zustand gezeigt wird, werden keine Details zu seinem Namen, seinen Spezifikationen oder seinem Veröffentlichungsdatum angegeben.

Das lang erwartete Samsung Galaxy Z TriFold wurde in Korea präsentiert und gibt uns einen ersten Blick auf das nächste Gerät des Unternehmens. Berichten zufolge hat das faltbare Telefon ein großes Innendisplay, zwei Scharniere und ein separates Außendisplay.

Das neue Galaxy Z Telefon – das immer noch keinen offiziellen Namen hat – wurde hinter Glas auf der K-Tech Showcase gezeigt, einer Veranstaltung, die parallel zum Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperationsgipfel stattfindet, der in Gyeongju, Korea, stattfindet.

Das Display scheint das neue Gerät sowohl im gefalteten als auch im ungefalteten Zustand zu zeigen, mit Projektionen darüber.

Geteilt von der koreanischen Nachrichtenagentur Dailian, bekommen wir einen ersten Blick auf das neue Telefon, aber die vollständigen Spezifikationen bleiben ein Rätsel. Gerüchte deuten darauf hin, dass Samsung Anfang November eine Veranstaltung haben wird, um das Gerät offiziell anzukündigen.

(Image credit: Dailian)

Die einzigen Details, die wir aus den Fotos sehen können, sind, dass es eine Frontkamera auf dem Hauptbildschirm sowie eine Frontkamera auf dem Außendisplay gibt. Die Quelle kommentiert auch, dass es keine Anzeichen für eine Falte gibt, eine häufige Kritik an faltbaren Geräten.

Das Fehlen einer Falte könnte auf den Fortschritt der faltbaren Display-Technologie zurückzuführen sein, oder es könnte daran liegen, dass das Display aufgrund des fehlenden Faltens makellos bleibt.

Angesichts der Bedingungen, unter denen das neue Galaxy Z TriFold gezeigt wird, ist es schwer zu sagen.

Here's your first look at the Samsung Galaxy Z TriFold. Screen when folded: 6.5-inch Screen when unfolded: 10-inchIt might be announced later this week. Source: Chosun Media pic.twitter.com/EhT4i1hW2kOctober 28, 2025

Tipster UniverseIce hat ebenfalls Bilder des neuen Telefons geteilt, die einen besseren Blick auf die Seiten des Geräts geben, wo wir sehen können, dass das Design ziemlich schlank aussieht.

Es sieht abgerundet aus im Vergleich zum Galaxy Z Fold 7, mit dem, was wie ein paar Tasten oder Bedienelemente am rechten Rand aussieht – wahrscheinlich der Power-Button und die Lautstärke.

Galaxy Z Trifold！ pic.twitter.com/9jStEwLQ3wOctober 28, 2025

Darüber hinaus bleiben die Details ein Rätsel. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Samsung keine Informationen über das Gerät geteilt. Es wurde zuvor gemunkelt, dass es ein 6,5-Zoll-Außendisplay und ein 10-Zoll-Hauptfalt-Display haben soll.

Gerüchte deuteten auf einen Snapdragon 8 Elite für die Leistung hin, während es heißt, es gebe eine 200-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite, als Teil eines Dreifachkamerasystems.

Das Galaxy Z TriFold wird voraussichtlich in begrenzter Stückzahl produziert, mit einer Veröffentlichung, die auf Korea, China und die VAE beschränkt ist. Derzeit sind keine dieser Details bestätigt, daher warten wir gespannt auf weitere offizielle Informationen.